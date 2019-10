Fiorentina | Ribery innamorato di Firenze | “Mi ricorda Marsiglia Voglio aiutare i

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 14 ottobre 2019) “Quando ho accettato di venire a, non potevo sapere che sarebbe stato amore a prima vista. E invece è stato così, sin dalla sera della presentazione. Quella notte è stata speciale e la porterò sempre con me”. Sono le parole del calciatore dellaFranckal Corriere della Sera. “Sono venuto con la stessa determinazione che avevo in Germania.mi. La mentalità dei tifosi è la stessa, sono caldi e passionali. La gente qui vive per il calcio e mi spinge a dare l’anima”. “I giovani? Vorrei aiutarli. Mi piace perché mi ascoltano. Vedono come lavoro, come mi alleno, anche come mangio. Ho vinto tutto nella mia carriera e loro prendono esempio da me. Qui parlo tanto con Chiesa e Castrovilli, sono ragazzi in gamba e vogliamo crescere tutti insieme. Cosa penso di potergli trasmettere? La mentalità. Io non ci sto ...

Corriere : Fiorentina, Ribery: «Dopo il k.o. con il Genoa mi sono allenato fino alle 4» - acffiorentina : ?? Foto e autografi con @FranckRibery al Fiorentina Store Duomo | Photos and autographs with Frank Ribery at the Fio… - acffiorentina : ?? @FranckRibery ?? ?? Giovedì 10 Ottobre ? H 16.00 ?? Fiorentina Store Duomo #ForzaViola #Fiorentina #ribery -