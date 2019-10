Eleonora Daniele | furia contro l’attore | quelle parole sulle donne scatenano un pandemonio

Storie Italiane : Eleonora Daniele furiosa per una battuta di Ninì Salerno : Eleonora Daniele infastidita da Ninì Salerno: “Mi auguro sia una battuta” Ospiti della puntata di questa mattina di Storie Italiane sono stati Gaia De Laurentis, Roberto Farnesi e soprattutto il duo composto da Jerry Calà (in collegamento dalla sua casa di Verona), e Ninì Salerno (mancavano solo Umberto Smaila e Franco Oppini). Questi sono stati ospiti anche da Mara Venier domenica scorsa per parlare del loro film Odissea ...

Ninì Salerno fa infuriare Eleonora Daniele : “Mi auguro sia una battuta” : Ninì Salerno, la battuta sui Gatti di Vicolo Miracoli fa infuriare Eleonora Daniele a Storie Italiane Ospiti a Storie Italiane, Ninì Salerno e Jerry Calà regalano momenti simpatici e divertenti. C’è stato, però, un momento in cui Eleonora Daniele mostra tutto il suo fastidio, a causa di una battuta fatta dal primo. La conduttrice non […] L'articolo Ninì Salerno fa infuriare Eleonora Daniele: “Mi auguro sia una battuta” ...

“Mi sposo”. L’attrice Valentina Pace si confessa a ‘Storie Italiane’ - anche Eleonora Daniele al settimo cielo : La decisione di Valentina Pace di lasciare un posto al sole aveva fatto discutere parecchio. Una serie che per Valentina Pace ha significato parecchio, lo strumento per essere conosciuta al grande pubblico dopo il successo a Miss Italia. . Un abbandono che ha dietro un motivo importante: ha voluto dedicarsi totalmente alla sua secondagenita Matilde, avuta col fidanzato Stefano. A Storie Italiane, Valentina Pace ha spiegato che sta vivendo il ...

Eleonora Daniele spiazzata da Danilo Brugia : “Com’è potuto succedere?” : Storie Italiane, Eleonora Daniele ospita Danilo Brugia: “Ci siamo lasciati da Luglio” L’attore Danilo Brugia oggi è stato ospite da Eleonora Daniele a Storie Italiane. E l’uomo, in questa occasione, ha rivelato che la sua storia con Alessia Izzo è finita a Luglio. Una rivelazione che ha sorpreso molto Eleonora Daniele, la quale gli ha domandato immediatamente: “Com’è potuto succedere? Non c’è modo che ...

“Non vuole più soffrire”. Tutto il dolore di Maria Teresa Ruta a Storie Italiane. Lo ha confessato a Eleonora Daniele : Momenti di profonda emozione nell’ultima puntata di Storie Italiane. Ospite del programma condotto da Eleonora Daniele, Maria Teresa Ruta che si è presentata in studio accompagnata dalla figlia Guenda Goria. La Ruta si è tolta ogni maschera e ha parlato apertamente delle sue colpe e delle sue mancanze nel suo ruolo di madre. Era stata proprio la figlia Guenda, qualche anno fa, a parlare di quanto aveva sofferto a non avere sua madre vicina. A ...

Storie Italiane - Eleonora Daniele colpita da Maddaloni : “Era difficile” : Eleonora Daniele ospita Marco Maddaloni a Storie Italiane: “Con Romina all’inizio era difficile…” La conduttrice Eleonora Daniele, nella seconda parte di Storie Italiane, ha intervistato lo sportivo Marco Maddaloni. Quest’ultimo, ovviamente, ha raccontato del suo recente matrimonio con Romina. Un amore iniziato non proprio nella maniera più semprlice. Il motivo? E’ stato lui stesso a confidarlo a Eleonora ...

Eleonora Daniele fa una gaffe con Roberto Poletti e Valentina Bisti : Storie Italiane: Eleonora Daniele commette una piccola gaffe con Valentina Bisti e Roberto Poletti Piccola gaffe (perdonabile!) per Eleonora Daniele all’inizio della puntata di Storie Italiane di oggi, lunedì 7 ottobre 2019, la prima della nuova settimana: lanciando la trasmissione nella breve anteprima in onda dopo Unomattina e prima del TG1 delle 10.00, la conduttrice ha ringraziato i colleghi che l’hanno preceduta in video, ossia ...

Oggi 4 ottobre ‘Storie italiane’ si ferma - l’annuncio arriva da Eleonora Daniele : Storie Italiane si ferma. Oggi, 4 ottobre, la trasmissione di Eleonora Daniele non andrà in onda. l’annuncio è stato dato dalla stessa conduttrice in chiusura di trasmissione. Storie Italiane tornerà, come al solito, lunedì 7 ottobre alle 10. Il programma mattutino, interamente dedicato a temi di strettissima attualità legati ai principali casi di cronaca e all’indagine giornalistica, si ferma per esigenze di palinsesto. Infatti al posto del ...

Storie Italiane - c’è ospite Riccardo Cocciante e Eleonora Daniele : “Siamo impazziti tutti” : Riccardo Cocciante è stato ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane ed è stato protagonista di un siparietto con la conduttrice. Il cantante è impegnato a rifinire gli ultimi dettagli prima dell’esordio della nuova tournée del suo musical “Notre Dame de Paris” ed era in collegamento da Verona. Ad un certo punto Eleonora Daniele ha tentato di lanciare un filmato di “Bella senz’anima”, ma qualcosa non ha ...

“L’ho fatto per te”. Eleonora Daniele svela il segreto su Annalisa Minetti e la sua gravidanza : Annalisa Minetti a cuore aperto. La cantante e atleta paraolimpica si è confessata ai microfoni di ‘Storie italiane’ davanti a una Eleonora Daniele che a stento ha trattenuto l’emozione. Annalisa Minetti ha toccato molti argomenti, fino ad arrivare a quello più doloroso: la sua ultima gravidanza. Annalisa Minbetti ha rivelato alla conduttrice di aver scoperto di essere incinta di sua figlia Elena poco prima di andare in trasmissione da lei ...

Storie Italiane - Eleonora Daniele confessa : “È dura non indignarsi!” : Eleonora Daniele parla di Storie Italiane: “Di fronte a certe vicende è difficile non indignarsi” Si è raccontata con una lunga intervista pubblicata sulle pagine del nuovo numero di Tv Sorrisi e Canzoni Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane, programma di punta del mattino di Rai1. E nell’intervista in questione ha parlato molto sia della sua vita privata che del suo lavoro, ponendo l’attenzione sulla ...