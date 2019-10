Fonte : wired

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Picchiettare i tasti sulla tastiera è scomodo, e sul lungo periodo pu addirittura presentare il conto sotto forma di fastidi o, peggio, la sindrome del tunnel carpale. Il rimedio naturale – anzi, tecnologico – sono le gesture, e sul mercato sono già arrivati oggetti dalle forme differenti che permettono ditramite i gesti. Uno di questi è Tap Strap, un dispositivo da indossare sulle cinque ditasviluppato dall’omonima azienda di Pasadena: consente di controllare smartphone, tablet e laptop (e ora arriva con una seconda generazione arricchita di nuove funzionalità). (credit Tap Strap) Ha tre possibilità di utilizzo, che variano anche in base alla posizione orizzontale o verticale. In un caso funziona come una tastiera virtuale digitando parole mediante le combinazioni delle dita, poggiando un dito sul piano (di qualsiasi superficie) la...

MilanoCitExpo : Comandare tutti i dispositivi di casa con un solo gesto della mano #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - manonfesso : @cottamirella tutte le imposizioni sono violenza io rispetto tutti ma poi vedi che i clandestini vogliono comandare… - swagsuga_93_ : Se vuole farsi un tatuaggio, lo facesse. Nessuno può comandare la sua vita. E sia chiaro, quasta cosa non riguarda… -