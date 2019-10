Calabria : Salvini - 'voglio candidati senza processi' : Roma, 14 ott. (AdnKronos) - Per la presidenza della Regione Calabria "voglio candidati che siano quantomeno senza processi in corso. Non possiamo trovare un candidato senza processi in corso? Possiamo smettere di guardare al passato e guardare al futuro? Perché dobbiamo portarci dei problemi, lascia

Calabria : Salvini - ‘voglio candidati senza processi’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – Per la presidenza della Regione Calabria “voglio candidati che siano quantomeno senza processi in corso. Non possiamo trovare un candidato senza processi in corso? Possiamo smettere di guardare al passato e guardare al futuro? Perché dobbiamo portarci dei problemi, lasciamoli al Pd i problemi nei tribunali”. Lo ha affermato Matteo Salvini, ospite di ‘Quarta Repubblica’ su ...

Morra contro Salvini : ostentare il Rosario in Calabria è un messaggio alla 'ndrangheta : Questi sono giorni particolarmente concitati dal punto di vista politico in Italia. Come tutti i cittadini avranno avuto modo di comprendere, nel corso della giornata di ieri, martedì 20 agosto, il Presidente del Consiglio Conte ha rassegnato le sue dimissioni. Con tale evento è stata sancita ufficialmente la crisi di governo. In seguito a tale avvenimento, però, sono state sollevate una serie di questioni davvero molto particolari. Il senatore ...

Crisi - Morra a Salvini : “Il rosario in Calabria è un messaggio alla ‘ndrangheta” : “Matteo Salvini dopo che l’8 di agosto ha fatto sapere urbi et orbi che bisognava interrompere l’esperienza di governo ha avviato un tour, non un pellegrinaggio, incontrando cittadini, venendo contestato, ma soprattutto ostentando il rosario. Ora in terra di Calabria ostentare il rosario, votarsi alla Madonna, dove c’è il santuario cui la ‘ndrangheta ha deciso di consegnarsi significa mandare messaggi che uomini di Stato, ...