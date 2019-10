17enne accoltellato, fermato un 15enne

E' statocome "indiziato di delitto",ilche ieri si è presentato in Questura,a Trieste, dicendo di essere responsabile dell'accoltellamento di un, avvenuto sabato sera. Il ragazzino,nordafricano,è stato portato in una comunità per minorenni. La Procura sta anche vagliando la posizione di un altro ragazzo,un 18enne kosovaro,alcune ore dopo l'aggressione e che ha detto di essere stato presente alla lite e al ferimento,ma di aver solo allontanato il minorenne con cui si trovava la vittima.(Di lunedì 14 ottobre 2019)