Siria | assassinata Hevrin Khalaf | nota attivista per i diritti delle donne

Fonte : blogo

(Di domenica 13 ottobre 2019)è stata uccisa ieri ad appena 35 anni a Tel Abyad, nel nord-est della. La donna era la segretaria generale del partito Futurono ed era unaper i. Una prima ricostruzione sommaria del suo assassinio è stata fornita da il The Guardian, che ha riportato fonti qualificate curde.La donna stava viaggiando a bordo della sua auto sull'autostrada M4 insieme al suo autista, quando la sua autovettura è stata bloccata da un gruppo di uomini armati, che l'hanno fatta scendere per poi ucciderla a colpi di fucile mitragliatore. Al momento non è chiaro chi siano i responsabili di questo assassinio, ma secondo alcune fonti potrebbe trattarsi dei combattenti del gruppo jihadista Ahrar al-Sharqiya - composto da ex appartenenti ad Al Qaeda - attualmente sostenuto dalla Turchia.Laera unaattiviste per i...

