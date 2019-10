Charlie Chaplin | come ci parla ancora la sua arte

Il mito di Charlie Chaplin in «Joker» e «Jojo Rabbit» : Siamo nel 2019, ma anche se morto da 47 anni, Charlie Chaplin detta tendenza. Lo vediamo in una delle sue scene più celebri in un momento di cinema nel cinema di Joker, film a cui 'presta' anche la sua canzone Smile (e sette altri temi musicali del classico Tempi Moderni), mentre il suo Il grande dittatore è il primo riferimento che emerge guardando anche solo il trailer di Jojo Rabbit, film in cui un bimbo, in crisi nel bel ...