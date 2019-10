Buffon | “La soddisfazione è nel vedere i compagni stupefatti quando faccio grandi parate”

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 13 ottobre 2019) Gianluigi, in occasione dell’evento Festival dello sport di Trento (organizzato dalla Gazzetta dello Sport), ha rilasciato una lunga intervista durante la quale ha fatto un excursus sugli allenatori con cui ha lavorato e, inoltre, ha spiegato i motivi del suo ritorno alla Juventus. Il portiere ha affermato che Ulivieri ed Allegri sono stati i tecnici più simpatici, al contrario di Scala che veniva visto come il padre padrone del Parma. Il tecnico che ha avuto più fiducia in lui è stato, senz'altro, Carlo Ancelotti e di ciògliene sarà sempre grato. Dopo due mesi dall'insediamento sulla panchina bianconera, l’attuale tecnico del Napoli gli fece scalare le gerarchie mettendolo davanti a Bucchi (portiere della Nazionale). Trascorse cinque-sei partite, il portiere è diventato titolare, trovando così la consacrazione in tenera età. L’intervistato ha assicurato che con Barzagli, ...

