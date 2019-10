Pallamano | Serie A femminile 2019 | poker di successi per Mestrino | bene Oderzo | Salerno e

Pallamano - Serie A femminile 2019 : Mestrino in testa alla classifica - vincono Brixen e Salerno : Dopo la pausa delle nazionali, torna la Serie A di Pallamano femminile, e lo fa nel segno dell’Alì Best Espresso Mestrino, che ottiene il primato in classifica, sconfiggendo anche il Casalgrande Padana al Palakeope con il punteggio di 28-23, grazie alle 8 reti di Alice Biondani. Dietro le patavine restano dunque tre squadre, partendo dalle campionesse in carica della Jomi Salerno, capaci di piegare 30-21 in Nuoro in Sardegna, con 11 reti ...

Pallamano - Serie A maschile 2019 : Cassano cade in casa del Conversano - bene Bolzano e Siena : Quinta giornata di gare nella Serie A di Pallamano maschile 2019, in cui continua a vincere la Ego Siena, che sconfigge anche la Mfoods Carburex Gaeta per 37-23, restando in testa alla classifica, mentre i campioni in carica del Bolzano si impongono nel remake dell’ultima finale scudetto sul Pressano per 27-22, grazie alle 6 reti di un ritrovato Stefano Arcieri. cade il Cassano Magnago, uscito sconfitto dal Pala San Giacomo di Conversano ...

Pallamano - Serie A femminile 2019 : vince la Jomi Salerno - torna a sorridere il Brixen : Seconda giornata di gare nella Serie A di Pallamano femminile 2019 che apre la stagione della Jomi Salerno, con le campionesse d’Italia in carica capaci di sconfiggere la Suncini Ariosto Ferrara per il punteggio di 31-26, grazie alle 6 reti di Suleiky Gomez, bomber delle campane, nel big match del sabato. torna a sorridere il Brixen, dopo il passo falso di sabato scorso, piegando 29-16 il Nuoro, dopo le 9 reti dell’ala Giada Babbo, ...

Pallamano - Serie A maschile 2019 : Siena vince in casa contro Pressano - bene Bolzano e Conversano : Terza giornata di gare nella Serie A di Pallamano maschile 2019/2020, che prosegue secondo la legge di Demis Radovcic e della Ego Siena, con l’ala sinistra che inventa una vera e propria magia nel finale contro il Pressano, per il 23-22 finale, che porta i toscani in vetta alla classifica insieme al Conversano, vittorioso 34-28 sul Trieste nel grande classico del Bel Paese, grazie alle 6 reti di Nicolas Dainese. Tornano a vincere i ...

Pallamano - Serie A femminile 2019 : passo falso per Bressanone nella prima giornata - inizio vincente per Oderzo : E’ iniziata quest’oggi la Serie A di Pallamano femminile 2019/2020, e non sono mancate le sorprese, arrivare soprattutto dal campo di Ferrara, dove la Suncini Ariosto ha sconfitto inaspettatamente il Brixen, rinforzatosi durante l’estate, cui non bastano le 10 reti di un’ispirata Giada Babbo. Ha cominciato bene invece la Mechanic System Oderzo, giustiziera in trasferta per 30-23 del Casalgrande Padana, con il Cassano ...