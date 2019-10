Live non è la d' Urso | puntatona con il botto | ci sono i vip che parlano con i defunti

Domenica Live e Live non è la d’Urso - 13 ottobre : tutti gli ospiti : Barbara d’Urso annuncia tutti gli ospiti di Domenica Live 13 ottobre Barbara d’Urso, poco prima di terminare la diretta di Pomeriggio 5, ha annunciato tutti gli ospiti di Domenica Live, la puntata in onda il 13 ottobre. La bella conduttrice partenopea ospiterà Kikò Nalli che ieri, tra le strade di Roma, è stato vittima di un’aggressione. Il compagno di Ambra Lombardo non sarà l’unico ospite di Barbara d’Urso. ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Giappone 2019 : “Non siamo al Livello delle Mercedes - devo migliorare anche io nella guida” : Venerdì al di sotto delle aspettative per la Ferrari e per Charles Leclerc, sempre alle spalle delle Mercedes nel corso delle prove libere del Gran Premio del Giappone 2019, diciassettesima e quintultima tappa del Mondiale di Formula 1. Il monegasco della Ferrari, alla sua seconda esperienza in assoluto sulla pista di Suzuka, ha fatto fatica a trovare il ritmo per poi balzare davanti al compagno di squadra Vettel proprio nell’ultimo ...

Live Irlanda-Italia 0-0 - Qualificazioni Europei Under 21 in DIRETTA : Pinamonti prova a portare in vantaggio gli azzurrini - ma per il momento la sfida non si sblocca : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 33′ FRATTESI, NON VA! Spedisce alto il numero sette, che risolve una mischia in area non riuscendo purtroppo a inquadrare lo specchio della porta. 32′ Italia ancora tambureggiante pero: tiro di Locatelli, palla deviata. E’ corner. 32′ Tonali prova a sventagliare su Frattesi: un altro errore. 29′ Adjapong tocca il suo primo pallone, mentre Locatelli invita i suoi a ...

Liverpool - Klopp allontana l’ipotesi Germania : “non so se mi piacerebbe - adesso non ci penso” : L’allenatore del Liverpool ha allontana la possibilità di prendere il posto di Loew alla guida della Germania Jurgen Klopp non guiderà a breve la Germania, lo ha ammesso l’attuale allenatore del Liverpool nel corso di un’intervista a Magenta Tv. Il contratto in essere con i Reds scadrà nel 2022, dunque è ancora troppo presto per pensare al proprio futuro, soprattutto considerando i risultati ottenuti alla guida degli ...

Canale 5 sposta Live – Non è la D’Urso al lunedì e si riprende Tiki Taka : Live - Non è la D'Urso Nell’affollata serata della domenica, tra la fiction su Rai 1, Fabio Fazio su Rai 2, Barbara D’Urso su Canale 5, Massimo Giletti su La7 e la Serie A su Sky, qualcuno se ne va. Il talk Live – Non è la D’Urso, infatti, dal 28 ottobre traslocherà al lunedì, che nel frattempo sarà rimasto libero dopo il finale di Temptation Island Vip. Il programma di Barbara D’Urso, nelle prime quattro ...

Live - Non è la D'Urso passerà al lunedì dopo Temptation Island Vip - Le Iene torneranno alla domenica : Non è bastata la "svolta" politica, con le ospitate di Matteo Salvini e di Giorgia Meloni, per rinvigorire i risultati Auditel tiepidi (nonostante le chiusure a notte inoltrata) ottenuti dalle prime puntate della seconda edizione di Live - Non è la D'Urso, il talk show in prima serata, in onda su Canale 5, condotto da Barbara D'Urso.La nuova mossa di Mediaset, infatti, stando ad una notizia pubblicata da Giuseppe Candela per Dagospia, sarebbe ...

Live-Non è la D'Urso - Alba Parietti massacra Aida Nizar : "Gallina starnazzante senza rispetto né argomenti" : Nella scorsa puntata di Live-Non è la D'Urso, l'opinionista Alba Parietti, presente nello studio di Canale 5 per il confronto delle sfere con la politica Giorgia Meloni, è rimasta sconcertata dall'atteggiamento dell'altra 'sferata', Aida Nizar. "Ha rovinato tutto, è una gallina starnazzante", ha eso

Tumore alla prostata - il test non è sempre affidabile : "Livelli bassi non sono necessariamente rassicuranti" : Il Psa è il test del sangue che misura l’antigene prostatico specifico. Valori elevati nell’esito di tale esame provano la presenza di un disturbo della ghiandola prostatica. Tuttavia, uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Jama Internal Medicine, condotto su più di 80mila uomini, dimostra

Live non è la D’Urso - Giorgia Meloni su tutte le furie : «Non sono venuta qui a fare il pagliaccio» : Live – Non è la D’Urso, Giorgia Meloni su tutte le furie: «Non sono venuta qui a fare il pagliaccio». La leader di Fratelli d’Italia è l’ospite dell’uno contro tutti della quarta puntata del talk serale condotto da Barbara D’Urso. Dopo Matteo Salvini a Live non è la D’Urso torna un nuovo ospite politico. Durante la diretta della quarta puntata nel blocco dedicato all’uno contro tutti è arrivata ...

Marco Columbro stizzito a Live-Non è la D'Urso : 'Non ho nessun debito' : A Live - Non è la D'Urso, quella di ieri sera è stata una puntata movimentata: tra la conduttrice e Marco Columbro è scoppiata un'accesa lite verbale durante lo spazio dedicato ai "Vip in miseria". Scontro da Barbara D'Urso: Marco Columbro infuriato con la conduttrice Nel corso della serata di ieri, 6 ottobre, al salotto di Barbara D'Urso è stato invitato a partecipare Marco Columbro. Il celebre conduttore televisivo, ormai da anni fuori dalla ...

Live-Non è la D'Urso - Jessica Mazzoli smaschera Morgan : "Ma quali problemi economici?" - bomba sul cantante : Ospite nel salotto di Canale 5 di Live-Non è la D'Urso, Jessica Mazzoli ha sbugiardato Morgan in diretta tv. La cantante, che insieme a lui ha avuto anche una bambina, Lara di ormai 6 anni, ha smentito le dichiarazioni fatte dall’ex giudice di X-Factor. Morgan, qualche tempo fa, aveva infatti dichia