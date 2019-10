Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 12 ottobre 2019) Mentre Trump, aggrappato ad assurde “teorie del complotto” cerca di dare un senso ai suoi maneggi con Russia e Ucraina per costruirsi un alibi alle prossime presidenziali (ahimè, con il coinvolgimento di autorità italiane!), la prospettivadell’si fa piùin un Paese che, come non mai, è spaccato a metà.La Camera dei Rappresentanti non può andare avanti con la procedura istruttoria per l’perché Trump ha intimato lo stop tramite i suoi legali in nome del cosiddetto “privilegio presidenziale”. I Rappresentanti possono procedere solo se la Camera vota una risoluzione formale che autorizza l’inchiesta necessaria per iniziare l’istruttoria che precede la messa in stato di accusa. Se e quando la risoluzione sarà approvata (possibile con la maggioranza ...

RobbinSimmons7 : RT @HuffPostItalia: L'America è spaccata, impeachment sempre più difficile - HuffPostItalia : L'America è spaccata, impeachment sempre più difficile -