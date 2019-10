Cinema, morto l'attore Carlo Croccolo

Mondo delancora in lutto. E'. La notizia della sua scomparsa è stata data su Facebook dalla famiglia dell', che aveva 92 anni. Napoli, sua città Natale, è in lutto. I funerali si terranno domani, alle 16 nella Chiesa di San Ferdinando a Piazza Trieste e Trento, a Napoli. Iniziò la carriera nel 1950 alla radio, con la commedia "Don Ciccillo si gode il sole". Vinse il David di Donatello nel 1989 per l'interpretazione nel film "O re". Recitò in molti film con grandi comici come Totò e i De Filippo.(Di sabato 12 ottobre 2019)