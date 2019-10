Calciomercato Juventus | Paratici piomba sul talento italiano | i dettagli!

Fonte : juvedipendenza

(Di sabato 12 ottobre 2019)continua a monitorare tutti i talenti di Serie A. Da Tonali a Chiesa, passando per Orsolini. Proprio l’esterno del Bologna è tornato fortemente nel mirino bianconero. Non è più della, ma lanon lo molla. Riccardo Orsolini ha conquistato il Bologna e punta ad un posto in Nazionale, con il Ct Mancini che lo segue attentamente e lo terrà d’occhio in vista di Euro 2020., Orsolini a Torino? Prestazioni convincenti ed un futuro importante per un calciatore che la società bianconera ha di fatto perso cedendolo a titolo definitivo agli emiliani la scorsa estate. Ma secondo ‘Tuttosport’ gli uomini mercato bianconeri restano sulle tracce dell’esterno offensivo classe ’97. Leggi anche: Mercato, due giocatori in cambio di Pogba: contatti avviati Per il quale ci sarebbe una ...

