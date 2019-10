Raggi | città di Roma aderisce a campagna tutela diritti bambini

Roma - Salvini : “Città è una schifezza. Mi scuso per aver invitato a votare la Raggi”. Poi su Lapo : “Ha la credibilità di quel gabbiano” : “Su Roma è una schifezza nella schifezza, con Raggi e Zingaretti sono il duo sciagura. Una accoppiata infernale per Roma e Romani, ma in democrazia votano i cittadini”. Così Matteo Salvini, leader della Lega, parlando a margine della presentazione in Cassazione delle proposte di legge a firma Carroccio. Salvini poi ha concluso dicendo: “Mi scuso per aver invitato i cittadini a votare Raggi”. L'articolo Roma, Salvini: ...

Raggi : se denuncia Iene trovasse conferma sarebbe truffa a danno cittadini romani : Roma – “Andavano in giro per Roma per raccogliere i rifiuti di ristoranti, bar e negozi ma non ritiravano nulla. E per di piu’ segnavano sui loro palmari di aver svolto il lavoro. È quanto emerso dal servizio mandato in onda ieri sera dalla trasmissione tv Le Iene a proposito di una presunta truffa sulla raccolta dei rifiuti delle cosiddette utenze non domestiche. Se quel che e’ stato rimarcato ieri sera dalle Iene ...

Quarant’anni di Caritas : sindaca Raggi in visita a Cittadella Carità : Roma – La Caritas diocesana di Roma domani compiera’ 40 anni, un anniversario che verra’ celebrato con una messa nella Basilica di San Giovanni. Per l’occasione, stamattina la sindaca della Capitale, Virginia Raggi, accompagnata dal direttore della Caritas di Roma, don Benoni Ambarus, ha visitato la Cittadella della Carita’ ‘Santa Giacinta’ di via Casilina Vecchia. Nella struttura, la prima cittadina ...

Reddito di cittadinanza - Richetti (Italia Viva) al Pd : “Ma come si fa a confermarlo? ScoRaggia il lavoro - propone assistenza e crea abusi” : “Ma come si fa a confermarlo? È un provvedimento che non produce un rimbalzo occupazionale. Scoraggia il lavoro, propone assistenza e crea abusi ormai certificati”. A dirlo, in Senato, dove è in corso la discussione sulla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, l’esponente di Italia Viva, Matteo Richetti, che critica le misure introdotte dal governo gialloverde, cioè Reddito di cittadinanza e quota 100, ...

Reddito di cittadinanza - c'è il monitoRaggio : che cosa cambia : "Stiamo raccogliendo informazioni e forniremo un rapporto" dice il presidente dell'Istat Blangiardo in Parlamento. La fase 2...

“Pupone” cortometRaggio di Alessandro Guida ad Alice nella citta’ 2019 : “Pupone” e’ il nuovo cortometraggio-concept di Alessandro Guida, prodotto da Nicola Liguori e Tommaso Ranchino per MP Film, che vede tra i protagonisti alcuni dei giovani attori star delle serie tv italiane e internazionali del momento: Riccardo Mandolini (Baby, Netflix), Federico Cesari (Skam, Tim Vision), Gabriele Fiore, Luca Cesa, Francesco Mura, Matteo Olivetti, Didier Defli. Il corto è impreziosito dalle partecipazioni di Daphne ...

Bordoni : Raggi si dimetta - Roma sempre al centro del dibattito politico per gestione avvilente della Città : Roma – Roma è sempre al centro del dibattito politico perché la gestione della Città è stata di per sé una cosa avvilente. Le dichiarazione del Cda dimissionario mettono a nudo che il patto tra Virginia Raggi e la municipalizzata dei rifiuti era inesistente. L’Ad dimissionario Longoni ammette di non essere mai riuscito a parlare con Raggi e dichiara che la Capitale tra pochi giorni rischia il tracollo. La Raggi probabilmente ...

Grancio : dimissioni Raggi sono atto dovuto alla città - gioco al massacro su pelle cittadini : Roma – “Un cinico gioco al massacro che ha ridotto la Capitale in condizioni igieniche inaccettabili ed alla soglia del rischio sanitario. Dopo la nomina ed il dimissionamento del sesto consiglio di amministrazione dell’Azienda è evidente che la strategia di chi governa il Campidoglio è una sola: condurre l’AMA al definitivo caos organizzativo per invocare il salvatore della patria, a cui affidare attività di smaltimento dei rifiuti ...

Al via il "Festival delle città". Ospiti Virginia Raggi e Nicola Zingaretti : Saranno Virginia Raggi, Nicola Zingaretti e Luciana Lamorgese a dare il via al “Festival delle città”. La sindaca della Capitale, il segretario del Partito democratico e la ministra dell’Interno intervengono a partire dalle 17:30 all’interno del dibattito “L’Italia riparte dalle città” e la diretta dell’evento sarà trasmessa su HuffPost, media partner ...

Politi : città fa schifo - presenteremo sfiducia a sindaca Raggi : Roma – Le dimissioni del CDA di AMA certificano il fallimento del Sindaco Raggi. La città fa schifo e il Sindaco con i suoi assessori ha solo peggiorato la situazione. Non essere in grado di approvare il bilancio 2017 manifesta tutta l’inettitudine amministrativa di questa giunta. Entro la settimana depositeremo in aula una mozione di sfiducia al M5S. Sui rifiuti nessuna strategia, in perfetta sintonia con Nicola Zingaretti. Ora ...

Roma : Salvini - ‘Raggi-Zingaretti duo sciagura - stanno condannando città’ : Roma, 19 set. (AdnKronos) – “Auguro buona fortuna alla signora Lorenzin che entra nel Pd, un partito da cui si entra, si esce… ci sarebbe anche un segretario ma non si sa dov’è finito. Eppure sarebbe anche governatore del Lazio ma ormai fa il politicante, il mercante di poltrone e chi lo governa il Lazio?”. Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb. “Per fortuna che a Roma c’è la Raggi a vigilare sulla ...

I love Pisa - il cortometRaggio che Tommaso Casigliani ha dedicato alla sua città : “Non c’è cosa più bella dei sogni che facevo da bambino” : Pisa ad altezza occhi e sogni di bambino. I love Pisa è il cortometraggio che il produttore discografico e musicista Tommaso Casigliani ha donato alla sua città di nascita. Riprese aeree che sembrano trasformare Pisa in Parigi e l’Arno nella Senna, e un fanciullo che sogna di planare tra fiumi e tetti come fosse un uccello. “Volevo fare un omaggio alla mia città, raccontandone tutta la sua bellezza – ha spiegato l’autore -. Ho pensato che per me ...

Dolunay - trama del 2 settembre : Nazli lascia la città - il marito la Raggiunge : Tornano le anticipazioni riguardanti la nuova puntata di "Bitter Sweet, ingredienti d'amore", che andrà in onda lunedì 2 settembre su Canale 5, nel consueto orario delle 14.40 circa. Manca poco al finale di stagione e le ultime puntate della serie tv turca saranno particolarmente emozionanti e ricche di colpi di scena; i fan della soap, rivelazione di questa estate, rimarranno sicuramente con il fiato sospeso. Il rapporto tra Nazli e Ferit sarà ...

Raggi : in arrivo altri 97 bus - città compie ulteriore passo in avanti per rilancio trasporti : Roma – Roma Capitale ha ordinato altri 97 autobus attraverso la convenzione Consip per rinnovare e potenziare il parco mezzi al servizio della citta’. L’ordine e’ finanziato interamente con risorse di Roma Capitale, 30 milioni di euro presenti nel bilancio 2019-2021. “Con l’acquisto di queste nuove vetture la nostra citta’ compie un ulteriore passo avanti per il rilancio del trasporto pubblico. Un altro ...