Basket | Eurolega Le parole di Ettore Messina dopo la vittoria col Zalgiris Kaunas

Basket - Eurolega 2019-2020 : prima vittoria per l’Olimpia Milano. Al Forum battuto lo Zalgiris 85-81 : L’Olimpia Milano si sblocca in Eurolega ed ottiene la prima vittoria europea della stagione. Nell’esordio casalingo al Forum la squadra di Ettore Messina ha superato 85-81 lo Zalgiris Kaunas al termine di una partita che si è decisa solo nei secondi finali, nonostante un primo quarto da 23-7 in favore dei padroni di casa. Serviva vincere e Milano ha centrato l’obiettivo, aspettando sempre i rientri fondamentali di Gudaitis e ...

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas - Eurolega Basket in DIRETTA : 30-23 - i lituani cercano il recupero a più riprese a metà secondo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 32-26 Nothing but net, la spara da tre Milaknis 32-23 2/2 Tarczewski, 5′ a fine secondo quarto Gran palla di Rodriguez per Tarczewski, pesca il fallo di Ulanovas, sono due tiri liberi (ma poteva essere anche un potenziale gioco da tre punti) 30-23 SERGIO RODRIGUEZ! Ecco la tripla dell’iberico! In precedenza lo Zalgiris ha rischiato il -2 su una situazione identica con pressing alto ...

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas - Eurolega Basket in DIRETTA : 23-7 - gran partenza dei padroni di casa con un’ottima difesa e 8 punti di Brooks : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sbaglia l’aggiuntivo Scola 27-19 SCOLA! LeDay arriva in ritardo e invece dello sfondamento commette soltanto fallo, peggiorando la situazione perché l’argentino segnando ha anche il libero aggiuntivo 25-19 Cerca di accendersi Lekavicius, sono sette i punti per lui 25-17 Sblocca la situazione Scola, che sfrutta l’esperienza per segnare nel pitturato 23-17 Non si ferma lo ...

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas - Eurolega Basket in DIRETTA : 8-0 - buonissima partenza dei padroni di casa soprattutto in difesa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-4 Cinciarini per Micov al limite dei 24: tripla! +14 Milano! LA STOPPATA DI BILIGHA SU LEDAY! Eccellente gesto atletico del centro della Nazionale! 15-4 Correzione a canestro di Brooks dopo la penetrazione di Micov, tocca la doppia cifra di vantaggio Milano! Primo fallo di Milano nella partita, lo commette White su Lekavicius. 3’24” alla prima sirena 13-4 Realizza ...

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas - Eurolega Basket in DIRETTA : si comincia al Forum di Assago - esordio casalingo per gli uomini di Ettore Messina : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:42 In corso la presentazione delle due squadre 20:40 Si sta riempiendo il Forum, avviato a un buon indice di presenze per questa serata 20:35 Dieci minuti all’inizio in quel del Forum di Assago, dove le squadre stanno per finire la parte del riscaldamento che precede la presentazione 20:30 Nelle file di Milano c’è un ex: è Aaron White, che ha giocato per due stagioni allo ...

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas - Eurolega Basket in DIRETTA : meneghini per il riscatto - serve la vittoria in casa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Milano-Zalgiris – I risultati di ieri Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo incontro dell’Eurolega 2019-2020 che mette di fronte l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano e lo Zalgiris Kaunas. C’è voglia di rivincita per entrambe le formazioni, sconfitte alla prima giornata rispettivamente da Bayern Monaco (in ...

Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas oggi - Eurolega Basket : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Questa sera si giocherà, per il secondo turno di Eurolega 2019-2020, il match che mette di fronte Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Zalgiris Kaunas. Entrambe le formazioni hanno bisogno di una vittoria, dopo aver perso all’esordio rispettivamente contro Bayern Monaco e Baskonia. Si tratta del debutto casalingo per la formazione di Ettore Messina, che dovrà certamente fare a meno di Shelvin Mack (oltre ai lungodegenti Nemanja Nedovic e ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : a punteggio pieno - oltre al CSKA - Villeurbanne e Real Madrid - che battono nel finale Panathinaikos e Maccabi. Fenerbahce sconfitto dalla Stella Rossa : Si sono disputate stasera le prime quattro partite della seconda giornata della regular season di Eurolega 2019-2020. CSKA MOSCA-BAYERN MONACO 79-68 Alla Megasport Arena i campioni in carica restano a punteggio pieno vincendo una partita nella quale sono andati veramente in fuga nell’ultimo periodo dopo i primi tre quarti piuttosto equilibrati, chiusi sul 22-18, 47-40 e 60-50. Il vantaggio massimo viene raggiunto dai moscoviti sul 79-60 a 2’39” ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : esordio casalingo per Milano. Al Forum l’Olimpia deve vincere contro lo Zalgiris : Domani sera (ore 20.45) l’Olimpia Milano torna in campo per il secondo impegno nell’Eurolega 2019-2020. Al Forum arrivano i lituani dello Zalgiris Kaunas in un match che la squadra di Ettore Messina non può assolutamente sbagliare. Milano deve subito trovare la prima vittoria, cancellando la sconfitta di Monaco contro il Bayern, dove l’Armani Exchange non è mai riuscita quasi mai ad entrare in partita, tirando malissimo da tre ...

Basket - Eurolega 2019 : Milano-Zalgiris. Orario - canale tv - streaming e programma : Si gioca domani sera alle 20.45 al Mediolanum Forum di Assago la partita della seconda giornata di regular season di Eurolega 2019-2020 tra A|X Armani Exchange Milano e Zalgiris Kaunas. Le scarpette rosse di Ettore Messina, dopo le sconfitte con Brescia in casa in campionato e col Bayern Monaco all’esordio in Europa hanno risollevato la testa battendo Trieste al Nuovo PalaLido, o Allians Cloud, che si è giocata nel capoluogo lombardo ...

Basket : David Blatt lascia la panchina dell’Olympiacos dopo la sconfitta con l’ASVEL in Eurolega : Due mesi fa aveva annunciato di avere una forma di sclerosi multipla, ricevendo tutto il sostegno possibile dall’intero mondo del Basket d’Europa e non solo. Ieri sera David Blatt, a pochi giorni dalla sconfitta europea dell’Olympiacos contro l’ASVEL di Villeurbanne, ha smesso di essere l’allenatore della squadra del Pireo. Una decisione, questa, sulla quale resta un certo alone di mistero, se non altro perché ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : vincono Barcellona - Berlino - Vitoria - Villeurbanne e CSKA Mosca : Giornata di Eurolega dedicata alla disputa delle ultime cinque partite della prima giornata della regular season 2019-2020. ZALGIRIS KAUNAS-KIROLBET BASKONIA Vitoria 58-70 I baschi iniziano bene battendo i lituani allenati dal grande Sarunas Jasikevicius grazie a un parziale che si rivelerà decisivo di 8-0 a metà del secondo quarto e poi non solo amministrano ma aumentano anche leggermente il vantaggio. Per i padroni di casa 10 punti ciascuno di ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : al Real Madrid il big match contro il Fenerbahce! Vincono anche Khimki e Panathinaikos : Nella prima serata di Eurolega 2019-2020 sono andate in scena quattro partite. L’highlight assoluto è stato il match tra due grandi come Real Madrid e Fernerbahce, vinto dai primi. Ad aprire il programma, però, sono state Khimki e Maccabi Tel Aviv, seguite da Panathinaikos e Stella Rossa. Nella serata ha esordito anche Milano, sconfitta a Monaco contro il Bayern. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa è successo nella prima serata di ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : Olimpia Milano sconfitta all’esordio - il Bayern Monaco si impone per 78-64 : Finisce con la sconfitta il primo impegno dell’A|X Armani Exchange Milano nell’edizione 2019-2020 di Eurolega. L’Olimpia di Ettore Messina deve arrendersi sul parquet dell’Audi Dome di fronte al Bayern Monaco, che vince con il punteggio di 78-64 di fronte a 5700 persone. La formazione milanese paga il 4/22 da tre punti e, in certa misura, l’assenza di Vladimir Micov, oltre a quelle già note di Nemanja Nedovic e ...