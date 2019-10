Cos' è la digital tax sui colossi del web in vigore da gennaio e quanti soldi

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Tra i tanti provvedimenti economici annunciati dal Governo giallorosso e poi ritirati, smussati o “rimodulati”, l’unico che al momento pare certo è la web (o) tax. Almeno stando alla sicurezza con cui il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri lo ha annunciato: “Come è noto l’Italia ha latax, noi la fermo entrare indal primo, è uno dei componenti della manovra. Siamo tra i Paesi di punta tra quelli che vogliono andare avanti nel rafforzamento dei principi dell’equità”. Latax di cui parla il ministro è già legge, essendo stata introdotta con la legge di Bilancio dello scorso anno, ma non è stata attuata. Il decreto del Mef concertato con il Mise sarebbe dovuto arrivare entro il 30 aprile ma è poi slittato sia per ragioni tecniche sia per ...

