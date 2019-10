Un codice etico per dire basta agli abusi dei social in Rai

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) La Commissione di Vigilanza Rai ha l’occasione di proporre unall’abuso deinetwork da parte di giornalisti e dirigenti della Rai. Alle ore 21 è prevista la riunione in commissione che darà il via libera alla Risoluzione che abbiamo curato insieme al presidente Barachini, a meno che non arrivino altre richieste di rinvio e tentativi di rimandare.La Risoluzione è nata da una richiesta arrivata all’unanimità da tutti i gruppi, dopo il susseguirsi di continui episodi che hanno danneggiato la credibilità e l’immagine del servizio pubblico, senza che la Rai stigmatizzasse i diversi scivoloni neanche con una nota ufficiale. Dai vertici dell’azienda è arrivato solo silenzio.C’è stato il caso Sanfilippo, che ha tirato in ballo niente meno che la figlia di Salvini. In precedenza avevamo avuto ...

