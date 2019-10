Traffico Roma del 09-10-2019 ore 11 | 30

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) SUL GRA CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONESUD E LA VIA APPIA RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE TRA VIA DI ACILIA E VIA FIUMALBO VERSO IL CENTRO. SUL FINIRE INVECE I DISAGI PER INCIDENTE SULLA CORSIA LATERALE DELLA CRISTOFORO COLOMBO NEI PRESSI DI VIA DI MEZZOCAMMINO SUL FRONTE DEI TRASPORTI È TORNATA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SULLA LINEA AV– FIRENZE, RALLENTATA IN DIREZIONE FIRENZE, PER UN GUASTO AL SISTEMA DI DISTANZIAMENTO DEI TRENI NEI PRESSI DI SETTEBAGNI. I CONVOGLI IN VIAGGIO HANNO REGISTRATO RITARDI FINO A 25 MINUTI, AD ECCEZIONI DI ALCUNI CONVOGLI DEVIATI SULLA LINEA FL1,– ORTE, CE HANNO MATURATO RITARDI FINO A 50 MINUTI. RICORDIAMO LO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE DEL TRASPORTO AEREO CHE RIGUARDA ALITALIA E BLUE PANORAMA E ANCORA LE ASSOCIAZIONI ASSAEREO, ASSAEROPORTI, FAIRO, ASSOHANDLERS E ...

