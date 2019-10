Samsung Galaxy S10 inizierà a ricevere Android 10 a partire da domani

Samsung annuncia vulnerabilità gravi per Galaxy S e Note : Samsung ha confermato le vulnerabilità di sicurezza che colpiscono Galaxy S8, S9, S10, S10e, S10 Plus, S10 5G, Note 9, Note 10 e Note 10 Plus. Sono 21 le vulnerabilità scovate e che la patch di ottobre dovrebbe risolvere, 4 dovute ad Android e ben 17 legate invece alla OneUI (Continua a leggere)L'articolo Samsung annuncia vulnerabilità gravi per Galaxy S e Note è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Samsung potrebbe realizzare il sogno di molti : in arrivo un Galaxy Note economico : Il Samsung Galaxy Note SM-N770F dovrebbe essere la versione economica del Note L'articolo Samsung potrebbe realizzare il sogno di molti: in arrivo un Galaxy Note economico proviene da TuttoAndroid.

Galaxy S11 Samsung fotocamera con zoom ottico 5X : Tra le grandi novità del Samsung S11 troveremo una fotocamera come quella di Huawei con uno zoom ottico 5X. Vediamo nel dettaglio quello che Samsung ha inserito nel video

Allacciate le cinture con il Samsung Galaxy Note 9 : Android 10 già in fase test : Giungono abbastanza a sorpresa alcune informazioni riguardanti il processo che nei prossimi mesi porterà l'aggiornamento Android 10 a bordo dei Samsung Galaxy Note 9, anche quelli commercializzati in Italia. Il device è stato lanciato sul mercato poco più di un anno fa e non riceve patch ufficiali da un paio di mesi, come potrete notare dal nostro ultimo approfondimento sul tema, ma evidentemente il produttore coreano intende accelerare le ...

Benvenuta la beta Android 10 su Samsung Galaxy S10 in Europa dal 9 ottobre ma l’Italia? : La beta Android 10 su Samsung Galaxy s10 ha compiuto passi da gigante nelle ultime 24 ore: solo ieri, sulle pagine di OM, è stata riportata la notizia relativa all'avvio del programma sperimentale in Corea, ossia nella madrepatria del produttore. La stessa identica possibilità ha varcato i confini asiatici ed è giunta in Europa, in particolar modo in Germania. Come comunicato direttamente sul sito Samsung Germania, il programma beta Android ...

Buone notizie per Samsung Galaxy Note 9 : avviata la fase di testing di Android 10 : Inizia ufficialmente il testing di Android 10 anche per il Samsung Galaxy Note 9 L'articolo Buone notizie per Samsung Galaxy Note 9: avviata la fase di testing di Android 10 proviene da TuttoAndroid.

Samsung lancia una serie di sfondi per nascondere il foro di Galaxy Note 10 e Galaxy s10 : Samsung lancia una serie di sfondi per le serie Galaxy Note 10 e Galaxy S10, con elementi pensati appositamente per nascondere il foro nel display. L'articolo Samsung lancia una serie di sfondi per nascondere il foro di Galaxy Note 10 e Galaxy s10 proviene da TuttoAndroid.

Rapidissimo il Samsung Galaxy S10 con la patch di ottobre : avvistamenti in Europa : Stanno arrivando segnalazioni interessanti in Europa per quanto riguarda il Samsung Galaxy S10, considerando il fatto che lo smartphone top di gamma 2019 sta iniziando a ricevere l'aggiornamento di ottobre. Il tutto, va detto, a poche ore di distanza dalla presa di posizione ufficiale da parte del brand coreano, che in mattinata ha ufficializzato i propri interventi in termini di sicurezza con il pacchetto software in questione. Cerchiamo ...

Samsung Galaxy Fold perde il logo - letteralmente - e rivela una cura nei dettagli forse non all’altezza : Un esemplare di Samsung Galaxy Fold ha già iniziato a perdere pezzi del logo dopo solo qualche settimana: si tratterà di un caso isolato e sfortunato o è sintomo di scarsa cura nei dettagli? L'articolo Samsung Galaxy Fold perde il logo, letteralmente, e rivela una cura nei dettagli forse non all’altezza proviene da TuttoAndroid.

Un’ondata di offerte vi aspetta online : sconti su Moto G7 Plus - Huawei P20 Pro - Samsung Galaxy S10e e tanti altri : Gli sconti online non si fermano mai: oggi in offerta Motorola Moto G7 Plus, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy S10e, Huawei P30 e Huawei P20 Pro L'articolo Un’ondata di offerte vi aspetta online: sconti su Moto G7 Plus, Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy S10e e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

iFixit ha smontato di nuovo il Galaxy Fold e mostra il lavoro di Samsung : Con il ritorno sul mercato del Galaxy Fold, iFixit ha di nuovo messo le mani sul dispositivo pieghevole di Samsung e lo ha smontato nuovamente dopo le polemiche di aprile quando il device fu ritirato dal mercato e l’azienda sudcoreana ha richiesto anche di rimuovere il primo smontaggio che metteva (Continua a leggere)L'articolo iFixit ha smontato di nuovo il Galaxy Fold e mostra il lavoro di Samsung è stato pubblicato su PantareiNews da ...

Situazione oggi 8 ottobre per Samsung Galaxy S7 e S8 sugli aggiornamenti periodici : liste ufficiali : Vanno segnalate alcune novità in queste ore per quanto riguarda il mondo Galaxy, in riferimento agli aggiornamenti periodici che per forza di cose vedono anche i vari Samsung Galaxy S7 e S8 al centro di potenziali oscillazioni tra un gruppo e l'altro. Ad esempio, a proposito del dispositivo lanciato sul mercato nel corso del 2016, dopo avervi parlato della patch avvistata all'estero a fine settembre, tocca analizzare anche un nuovo bollettino ...

Samsung Galaxy S10 - S10+ e S10e si aggiornano in Italia : ecco le patch di sicurezza di ottobre : Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10e stanno ricevendo un nuovo aggiornamento software comprensivo delle patch di sicurezza di ottobre 2019. L'articolo Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e si aggiornano in Italia: ecco le patch di sicurezza di ottobre proviene da TuttoAndroid.

Annunciato Android 10 sui Samsung Galaxy S10 in beta - peccato solo per pochi : Meglio tardi che mai: l'annuncio della beta Android 10 sui Samsung Galaxy S10 si è concretizzato nelle scorse ore da parte del produttore. La buona notizia è senz'altro quella che vede finalmente il via della fase sperimentale dell'update ma, allo stesso tempo, la brutta è che il programma non sarà ancora globale. Come sottolinea il sito TheAndroidSoul e come pure evidente nel manifesto di apertura articolo, la beta di Android Q partirà solo ...