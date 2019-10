Mertens | “Orgoglioso di aver scelto Napoli | voglio restare qui”

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Driesha rilasciato un’intervista al portale belga “RTBF” in occasione della sosta con la nazionale.si dice orgoglioso della sceltaed è proprio in azzurro che vuole. “Ho 32 anni, ma ne sento molti meno, come se ne avessi 25 o 26. In questo momento sono al top, sto vivendo la fase migliore della mia carriera. Ho come obiettivo quello di fare il massimo nei prossimi europei. Record di goal di Maradona? Certo che ci penso, è una leggenda. Ho incontrato Diego due volte, abbiamo parlato un po’ tra di noi. So che nell’ultimo film su Diego si parla di camorra. Io vivo da sette anni ae non ho mai visto nulla in tal senso. Desidero, ma al momento non posso dire nulla. Quando lascerò, mi mancherà tanto. Nonfirmare per un altro club italiano perchéresterà per sempre la mia ...

