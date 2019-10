Marco Columbro a Striscia | ' Mi sono sentito usato dalla D' Urso per fare ascolti'

Striscia la notizia - tapiro a Marco Columbro : "Barbara d'Urso mi ha usato per fare ascolti" : Nella puntata di stasera, mercoledì 9 ottobre, di Striscia la notizia è stato trasmesso il servizio della consegna del tapiro d'oro a Marco Columbro, 'premiato' per la lite con Barbara d’Urso avvenuta domenica scorsa a Live – Non è la d’Urso. L'attore, intercettato da Valerio Staffelli, ha commentato così:prosegui la letturaStriscia la notizia, tapiro a Marco Columbro: "Barbara d'Urso mi ha usato per fare ascolti" pubblicato su TVBlog.it 09 ...

Marco Columbro attapirato rincara contro la D’Urso : «Truffato e usato per fare ascolti. Barbara hai toppato» : Columbro e Staffelli - Striscia la Notizia Tapiro d’oro per Marco Colubro. Nella puntata di questa sera di Striscia la Notizia, il conduttore riceverà il ‘premio’ per la lite con Barbara D’Urso domenica scorsa a Live – Non è la D’Urso. Columbro, intercettato da Valerio Staffelli a Basiglio (Milano), ammette: “Approfitto per scusarmi con il pubblico che domenica guardava la trasmissione per il mio ...

Live - Marco Columbro sbotta contro la D’Urso : «Non voglio fare una trasmissione sulla mia pelle. Guarda che vengo lì e ti strappo il vestito». Barbara : «Hai cambiato il cervello da come ti conoscevo io» – Video : Marco Columbro - Live Non è la D'Urso L’ira furiosa di Marco Columbro in scena a Live – Non è la D’Urso. Ospite del talk show domenicale di Canale 5, il conduttore si è letteralmente scagliato contro Barbara D’Urso, colpevole, secondo lui, di avere messo in piazza i suoi presunti ‘problemi economici’. Indispettita, la padrona di casa ha risposto a tono al suo invitato senza però perdere la calma, tenendo ...

