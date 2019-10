Il Che dentro di noi

Dentro un uomo cresce un tumore a forma di palla Che i medici definiscono alieno : Un uomo, Josh Abken un giorno ha iniziato ad avvertire dei dolori persistenti alla schiena. Sulle prime non ci ha fatto molto caso ma il dolore, invece che diminuire, aumentava non dandogli tregua. All’inizio l’uomo ha sottovalutato la cosa preso dai suoi impegni ma poi è diventato indispensabile andare da un dottore che , dopo avergli fatto eseguire una serie di accertamenti, ha visto che l’uomo aveva un tumore che negli anni si era calcificato ...

Mafia : Di Pietro - 'suicidio Gardini il dramma Che mi porto dentro' : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - Il suicidio di Raul Gardini "è il dramma che mi porto dentro...". Lo rivela l'ex pm Antonio Di Pietro proseguendo la sua deposizione al processo d'appello sulla trattativa tra Stato e Mafia. Nel luglio del 1993 "l'avvocato di Raul Gardini, che all'epoca era latitante, m

La polizia rimuove una macchina parcheggiata male e non si accorge Che dentro c’è la bara con il cadavere : Una vicenda che potremmo definire macabra quella accaduta a New York dove la polizia ha visto che una macchina era parcheggiata male, ha chiamato il carro attrezzi e l’ha fatta portare via sequestrandola. La polizia, ligia al suo dovere non si è accorta, però, che dentro c’era la bara con un cadavere. La macchina, infatti, era parcheggiata fuori da una agenzia di pompe funebri e aveva il regolare pass che le permetteva di stare, però, ...

Storie Italiane - Lorena BianChetti e il toccante ricordo del padre : "Un dolore enorme - è sempre dentro di me" : Lorena Bianchetti a Storie Italiane di Eleonora Daniele racconta i momenti belli ma anche quelli brutti della sua vita. Ricorda il papà pasticcere, morto tre giorni dopo il matrimonio nella data in cui stava partendo per il viaggio di nozze. “Sono felice che ci sia stato, dovevamo partire per il via

Lorena BianChetti : "Mio padre è mancato tre giorni dopo il matrimonio. Vive dentro di me" : Lorena Bianchetti, ospite a 'Storie italiane' dell'amica Eleonora Daniele, si è raccontata a cuore aperto. Ricordando i momenti più belli del suo matrimonio con Bernardo De Luca e dell'arrivo della piccola Estelle. L'attrice è legatissima al papà, scomparso tre giorni dopo le nozze: E' mancato tre giorni dopo il matrimonio. Sono felice che ci sia stato. E' già stato un dono. I disegni del cielo sono buffi e bizzarri. Dovevamo partire per il ...

Dentro la mente di Bill Gates - su Netflix arriva la docu-serie sul fondatore di Microsoft Che ora vuole salvare il mondo : “Che il mio cervello smetta di funzionare”. È questa la più grande paura di Bill Gates, fondatore di Microsoft. Ed è lo stesso imprenditore a dirlo rispondendo a una domanda nella docu-serie appena rilasciata da Netflix Dentro la mente di Bill Gates. L’ideatore di Windows e Office, tra le menti più brillanti degli ultimi anni, parla anche di quello di cui si occupa ora: energia, cambiamento climatico e delle sue intenzioni di filantropo di ...

Alberto Matano : “C’è questo dolore Che mi porto dentro da un mese” : “C’è questo dolore che mi porto dentro da un mese: la morte di Ida Colucci”. Alberto Matano a cuore aperto sul settimanale Diva e Donna racconta la sua difficoltà più grande: andare in onda con La vita in diretta e intanto vivere il dramma della scomparsa della sua più cara amica, l’ex direttrice del TG2 scomparsa il 19 agosto 2019. “Non volevo feste, però mi hanno fatto trovare la torta in studio, sono stati carini”, ha raccontato Matano ...

Abbiamo trovato tracce di combustibili fossili anChe dentro la placenta : In tutto il mondo, 7 milioni di persone ogni anno perdono la vita a causa dell’esposizione all’inquinamento, diventato ormai una vera e propria emergenza sanitaria globale. Ma da oggi l’aria inquinata rappresenta un problema, che se possibile, è ancor più grave. Secondo un nuovo studio dei ricercatori della Hasselt University, in Belgio, le minuscole particelle di nero di carbonio, una forma di particolato carbonioso prodotto ...

Mara Carfagna e Matteo Renzi : "Con lui neanChe un caffè - ma...". La sfida dentro Forza Italia : È andata "bene" la cena convocata da Mara Carfagna in un ristorante romano per discutere di politica e della nuova fase che si è aperta. È andata bene, in particolare perché "ha dimostrato che in Forza Italia siamo in tanti a non volerci arrendere". La deputata azzurra lo racconta in un'intervista a

Platinette sulla malattia : "Lascio la tv per curarmi ed estirpare il male Che porto dentro" : “Ora il male va estirpato”, così Platinette dice addio alla televisione e si prepara a combattere la malattia. Dopo un anno passato a lavorare in Rai per il programma del sabato pomeriggio “Italia Sì”, Mauro Coruzzi (vero nome di Platinette, ndr) sceglie di raccontare in diretta la dura battaglia che lo vedrà impegnato nei prossimi mesi. “Ho 64 anni e ho chiesto a Italia Sì di ...

“Ascoltatori” di Susanna Tartaro : il libro Che racconta le vite dentro e oltre la radio : La radio è parte della vita di ognuno di noi. Si tratta di un mezzo profondamente attuale: questo perché dietro ogni voce si nasconde una storia, ed ogni storia può portare qualcosa di nuovo. Susanna Tartaro ha trasformato questa idea in un libro, pubblicato da Add Editore, in cui le vite di chi ama la radio si intrecciano grazie ad una semplice operazione: ascoltare. L'autrice ci ha spiegato cosa ha significato nel suo lavoro alla radio, e nel ...

Viaggio dentro la scuola del futuro (Che c’è già) : Robot e realtà virtuale. Ingressi guidati da totem interattivi. Illuminazione a Led. Le cose che non vanno ci sono e fanno notizia, ma non mancano in Italia classi all'avanguardia, esempi da prendere a modello. Il nostro resoconto, nell'attesa della prima campanella dell'anno