È morto Filippo Penati L’intervista | «Ho il cancro |  è anche colpa dei processi»

Milano - è morto Filippo Penati : 11.36 E' morto Filippo Penati, ex presidente della provincia di Milano e sindaco di Sesto San Giovanni.Era nato a Monza nel 1952, Penati era malato da tempo. Nel 2011 sono iniziati i suoi guai giudiziari,a partire da quelli per un presunto sistema di tangenti,il cosiddetto 'sistema Sesto',per cui è stato assolto e in parte prescritto. Lo scorso luglio quando la Corte dei Conti della Lombardia lo condannò in appello per la compravendita del 15% ...