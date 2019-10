Di che grasso sei fatto? Iniziativa nei centri Vitality

Aldo Grasso : che ci fa Wanda Nara a Tiki Taka? : Che ci fa Wanda Nara a Tiki Taka? È la domanda che si pone Aldo Grasso sul Corriere della Sera Siamo ancora all’ideologia, davvero molto maschilista, dell’abbinamento «donne e motori», quando per reclamizzare una qualsiasi macchina bisognava sbattere in primo piano un seno prorompente. Tiki Taka, continua Grasso dovrebbe cambiare faccia e costruirsi dei personaggi più ironici e che si prendano meno sul serio, e non puntare su Wanda Nara solo ...

Amici Celebrities - Aldo Grasso punge Maria De Filippi : "Ma perché lo hai fatto?" - il dubbio del critico : Aldo Grasso commenta a suo modo Amici Celebrity, che ha esordito sabato 21 settembre su Canale 5. "perché Maria De Filippi avrà sentito l' esigenza dell' ennesimo programma che mette vip e presunti vip alle prese con attività fuori dalla loro comfort zone, in questo caso esibizioni di canto e ballo?

Diabete tipo 2 : la dieta e gli alimenti che “sciolgono” l’eccesso di grasso nel fegato : Uno studio condotto da ricercatori della Società italiana di diabetologia Sid presso l’Università Federico II di Napoli, presentata al Congresso dell’Associazione europea per lo studio del Diabete EASD ha rilevato che una dieta, ben nota per i suoi benefici sulla salute, “scioglie” il grasso accumulato nel fegato. L’analisi degli esperti ha mostrato che contro la steatosi epatica (accumulo di grasso nel fegato) fa ...

Il grasso che riveste il cuore può determinare scompenso cardiaco - una complicanza frequente nelle persone obese con diabete di tipo 2 : L’obesità interessa il 20 per cento della popolazione adulta nei Paesi occidentali, mentre il sovrappeso arriva a coinvolgerne il 50 per cento. Entrambe le condizioni rappresentano un importante fattore di rischio per lo sviluppo di complicanze cardio-metaboliche quali diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa e infarto del miocardio. Questo rischio è determinato soprattutto dall’aumento del tessuto adiposo viscerale, che rappresenta quella ...

Pietro Grasso : "Pd e M5s vogliono fare da soli. I dubbi aumentano - altro che svolta!" : “vogliono fare da soli, altro che svolta”. Con un tweet apparso sul suo profilo Twitter, il senatore di Leu Pietro Grasso commenta la trattativa in corso per dar vita a un nuovo esecutivo.“Da giorni le interlocuzioni sul programma del #Governodisvolta sono esclusivamente tra Pd e M5S”, si legge sul suo account, “A questo si aggiungono le ultime polemiche, e i dubbi aumentano. Evidentemente l’intenzione ...

Grasso premier - Conte commissario Ue. E a Salvini non resta che pregare : Piero Grasso potrebbe essere il prossimo presidente del Consiglio. E Conte potrebbe indicare all’Europa se stesso come commissario UE per l’Italia. La quadra – durante la notte scorsa - sembra essere definita per la creazione del nuovo Governo. Fantapolitica? Può darsi. Intanto, a leggere i passaggi dei ‘personaggi’ in corsa per il nuovo esecutivo tutte le indicazioni sembrano prendere una unica linea: un governo di legislatura che eviti così ...