Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 80 del 08-10-2019 ha diffuso per ildella Repubblica e ildellanuovi bandi di concorso pubblico, per il conferimento di 676 unità di personale in funzione diparlamentare egiudiziario, da disporre in varie sedi di lavoro situate nelle regioni e provincie d'Italia. Bando di concorso aIldella Repubblica ha indetto un concorso pubblico, per esami, per l'assegnazione di 60 posti in qualità diparlamentare di I fascia in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti: diploma di scuola media superiore di II grado che consenta l'accesso ai corsi di laurea tramite atenei italiani, conseguito con un punteggio non inferiore a 39/60 o a 65/100; cittadinanza italiana; età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 45 anni; diritto elettorale ...

SenatoStampa : ??#ConcorsiSenato????Nella Gazzetta Ufficiale di martedì 8 ottobre è pubblicato il bando di #concorso per il recluta… - Angel64Sonia : Concorsi Senato per coadiutore e Ministero Giustizia per operatore: invio a novembre - biancacle : RT @SenatoStampa: ??#ConcorsiSenato????Nella Gazzetta Ufficiale di martedì 8 ottobre è pubblicato il bando di #concorso per il reclutamento… -