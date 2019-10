LIVE Tre Valli Varesine 2019 in DIRETTA | Italia all’assalto con Nibali | Moscon e Ulissi

Allerta Meteo nello Stretto di Messina : violento temporale risale dal mar Jonio - tempesta di fulmini in atto [FOTO LIVE] : Un violento temporale sta risalendo il mar Jonio verso lo Stretto di Messina, provocando una spettacolare e intensa tempesta di fulmini nelle acque meridionali dello Stretto, come possiamo osservare dalle immagini nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo scattate pochi minuti fa da Reggio Calabria verso Sud/Ovest. Il temporale, preceduto da un’imponente Shelf Cloud, sta risalendo lentamente lo Stretto e in serata raggiungerà ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia - situazione difficile. Il pass olimpico è complesso : bisogna battere tre squadre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.55 Ci risentiamo tra circa 20 minuti per l’ultima suddivisione e per incrociare le dita, l’Italia ci spera. 18.54 L’ultima suddivisione di queste qualificazioni incomincerà alle ore 19.30. Ci saranno Olanda, Svizzera e Romania. Lodadio dovrà guardare anche ai due armeni in ottica qualificazione alla finale agli anelli. 18.52 Cosa succede se l’Italia non si qualifica ...

A “LIVE – Non è la d’Urso” uno Sgarbi a luci rosse : “Io e Eva Robins’ abbiamo avuto un rapporto a tre con una famosissima…” : Superata la mezzanotte ci si può andare anche in televisione a racconti un po’ oltre censura. E così, ospite di “Live – Non è la d’Urso”, Vittorio Sgarbi ha rivelato che al tempo della sua relazione con Eva Robin’s, anche lei presente in studio, ebbero un rapporto a tre con una donna famosissima, attualmente deceduta. E il web è impazzito per provare a indovinare l’identità della terza persona.-- -- -- Sgarbi ha spiegato a Barbara ...

LIVE GP Beghelli 2019 in DIRETTA : tre uomini in fuga - il gruppo inizia la sua rimonta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.40 Il gruppo continua ad aumentare la propria andatura, ora il vantaggio dei battistrada è di 3’55”. 14.36 Mancano 81 Km al traguardo, vale a dire 6 giri. 14.30 Nella start list odierna compare l’ultimo vincitore del Giro d’Italia Richard Carapaz (Movistar). La sua condizione, però, non sembra essere delle migliori e anche lui è alla ricerca del colpo di pedale in ...

LIVE GP Beghelli 2019 in DIRETTA : tornano in gara Trentin e Colbrelli - c’è Bernal : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.45 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del GP Beghelli 2019. La presentazione – Il programma e gli orari completi – La start list e l’elenco di tutti i partecipanti – Il percorso ai raggi X Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del GP Beghelli 2019. La corsa odierna è inserita sin dalla sua nascita nel calendario italiano autunnale e ...

DIRETTA INTER JUVENTUS PRIMAVERA/ Risultato LIVE 3-1 streaming video tv : Mulattieri! : DIRETTA INTER JUVENTUS PRIMAVERA, Risultato live 3-1 streaming video tv: grandissimo gol di Mulattieri, e nerazzurri ancora in rete

Diretta Inter Juventus Primavera/ Risultato LIVE 2-1 video streaming tv : che show! : Diretta Inter Juventus Primavera Risultato live 2-1 video streaming tv: è terminato poco fa il primo tempo della sfida fra nerazzurri e bianconeri

DIRETTA Inter-Juventus - LIVE Serie A 2019-2020 : a che ora inizia e su che canale vederla in tv e streaming : Questa sera la settima giornata del massimo campionato italiano proporrà nel posticipo domenicale delle ore 20.45, Inter-Juventus, per il cosiddetto “derby d’Italia”. I nerazzurri sono a punteggio pieno in Serie A, mentre i bianconeri inseguono con due lunghezze di ritardo. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari del posticipo della settima giornata della Serie A 2019-2020 di ...

LIVE MotoGP - GP Thailandia 2019 in DIRETTA : sfida a tre per la vittoria - Dovizioso quarto incomodo. Rossi per la rimonta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv del GP – Le parole di Dovizioso – Le parole di Rossi – Quartararo e Vinales gli anti-Marquez – La crisi-Ducati – L’analisi delle qualifiche – Le parole di Vinales – Le dichiarazioni di Quartararo – La cronaca delle qualifiche Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Thailandia 2019 della MotoGP. ...

LIVE Italia-Polonia volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA. Azzurri subito costretti ad inseguire : 10-13 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-19 La pipe di Leon 15-18 Primo tempo di Anzani 14-18 La free ball polacca dopo la brutta ricezione azzurra 14-17 Errore al servizio Sbertoli 14-16 Muroooooooooooooo Sbertoliiiiiiiiiiiiiiii 13-16 Il primo tempo di Klos 13-15 Mano out Kooy da zona 4 12-15 Servizio out Cavuto 12-14 La pipe di Kooy sulle mani del muro 11-14 La diagonale di Leon da zona 4 11-13 Errore di Kurek da zona 2 10-13 Il ...

LIVE Trento-Sassari 65-64 basket - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : partita apertissima - finale al cardiopalma! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 73-73 Risponde Knoooox!! 20” da giocare e timeout anche per Sassari. 70-73 SPISUUUUUUUUUUU!! Senza un minimo di ritmo, senza un minimo di senso la tripla segnata dal sardo, timeout Trento. 70-70 Splendido assist di Craft per Knox che appoggia al vetro, 30” sul cronometro. 68-70 1/2 dalla lunetta per Knox. 67-70 VITALIIIIII!! Tripla clamorosa dal palleggio girando sul blocco. 67-67 ...

LIVE Trento-Sassari 53-59 basket - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : reazione dei padroni di casa nel terzo periodo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 55-61 Secondo fallo tecnico per Pozzecco che deve abbandonare il campo, Blackmon sbaglia il libero. 55-61 Transizione veloce di Trento con King che regala due punti facili a Gentile. 53-61 Jerrells alza la parabola, la palla danza sul ferro ed entra. INIZIA L’ULTIMO QUARTO! 53-59 Si chiude il terzo periodo. 53-59 Canestro di incredibile difficoltà trovato da King nel traffico e ...

LIVE Trento-Sassari 36-47 basket - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : parziale di 19-0 del Banco di Sardegna sul finire del secondo periodo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 36-47 L’appoggio al vetro di Bucarelli manda le squadre al riposo, grande seconda metà di secondo quarto di Sassari. 36-45 100% dalla lunetta per Mclean, Trento in netta difficoltà. 36-43 Penetrazione vincente di Evans e massimo vantaggio per Sassari. 36-41 Spissu lancia in campo aperto Pierre, il quale si protegge bene con il corpo e appoggia. 36-39 Pierre penetra, cambia mano e imbuca ...

LIVE Trento-Sassari 36-28 basket - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : Alessandro Gentile sale in cattedra! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 36-31 Tripla del meno 5 di Stefano Gentile. 36-28 Penetrazione vincente di King e timeout Sassari. 34-28 Knox servito al centro da Gentile mette a segno il gancio. 32-28 La difesa sarda battezza male Alessandro Gentile che colpisce da tre. 29-28 Mclean prende la linea di fondo e segna in reverse. 29-26 Penetrazione e appoggio al vetro per Stefano Gentile. 29-24 Virata in post basso di Bilan ...