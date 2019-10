La riforma taglierà più di un terzo dei parlamentari

Fonte : agi

(Di martedì 8 ottobre 2019) Dagli attuali 945 ai futuri 600. Una 'sforbiciata' degli eletti complessivi pari al 36,5%. È la diretta conseguenza dell'approvazione definitiva dellacostituzionale targata M5s, e con la nascita del governo giallorosso appoggiata anche da Pd, Leu e Italia viva (nonostante nelle tre precedenti votazioni abbiano votato contro). Il via libera allaarriva con l'ok anche di Forza Italia, FdI e Lega. L'entrata in vigore dellanon avverrà prima di gennaio 2020, in quanto bisognerà attendere i tre mesi previsti dalla Carta per consentire, a chi lo ritiene necessario, di richiedere lo svolgimento del referendum. Se si dovesse svolgere la consultazione popolare, l'entrata in vigore slitterebbe di diversi mesi e sarebbe comunque subordinata alla vittoria dei sì. Dopodichè serviranno circa due mesi per ridisegnare i collegi. L'effetto diretto della ...

