Juventus | nella vittoria contro l' Inter si sono iniziati a vedere sprazzi di ' sarrismo'

Claudio Marchisio si ritira a 33 anni : una vita nella Juventus con 7 scudetti e il rammarico della Champions League e dell’Europeo 2012 : Claudio Marchisio si ritira. L’ex centrocampista della Juventus comunicherà ufficialmente la sua decisione giovedì in una conferenza stampa all’Allianz Stadium, lo stadio della squadra che è stata il fulcro della sua carriera. Dalle giovanili fino all’esordio in prima squadra, a parte una parentesi a Empoli nel 2007/08, il calciatore 33enne ha vestito sempre la maglia bianconera prima di lasciare Torino nel 2018 per giocare in ...

Juventus-Bayer Leverkusen - Sarri : “Bernardeschi? Volevo far riposare Ramsey. Bene nella ripresa” : “Mi era piaciuto negli ultimi giorni di allenamento e questi avversari, quando portano il pressing, lasciano gli spazi e la gamba di Bernardeschi poteva tornarci utile. Inoltre Volevo far riposare Ramsey”. Lo ha detto Maurizio Sarri parlando di Federico Bernardeschi ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Juventus per 3-0 a Torino contro il Bayer Leverkusen. Quando gli è stato chiesto se sia stata la miglior Juventus ...

Lutto nella famiglia Juventus : Alex Sandro piange la scomparsa del padre : Bruttissima notizia per Alex Sandro, terzino classe 1991 della Juventus e della nazionale brasiliana: il giocatore, infatti, ha ricevuto la notizia della morte del padre, e, con l’autorizzazione della società bianconera, è subito tornato in Brasile per stringersi alla sua famiglia. Questo Lutto improvviso per Alex Sandro non fa che complicare ulteriormente la situazione di “emergenza” della Juventus. La squadra bianco nera già non se la passava ...

Lutto in casa Juventus : nella notte è morto il padre di Alex Sandro : Una grave notizia ha scosso la tranquillità dell’ambiente Juventus nelle ultime ore: è venuto a mancare il padre di Alex Sandro. Il terzino è volato in Brasile per stare vicino alla famiglia nella notte Alex Sandro ha ricevuto una telefonata alla quale non avrebbe mai voluto rispondere: il calciatore è stato informato della morte del padre Reinaldo. Il terzino della Juventus è subito volato in Brasile per unirsi alla sua famiglia nel ...

Juventus - sprazzi di Sarrismo ma vittoria ‘Allegriana’ : il Brescia esce a testa alta nella notte di Balotelli : La Juventus supera 1-2 in rimonta il Brescia: bianconeri che rimediano ad un inizio complicato grazie alla qualità dei singoli, ma il gioco di Sarri si vede solo ad intermittenza Dopo il soporifero pareggio fra Verona e Udinese, la 5ª giornata di Serie A prosegue con la sfida fra Brescia e Juventus, due formazioni che, per ragioni diverse, hanno attirato molto interesse in questo inizio di stagione. gianluca checchi/LaPresse Da una parte ...

VIDEO Brescia-Juventus 1-2 - Highlights - gol e sintesi : decisivo il gol di Pjanic nella ripresa : Nell’anticipo delle ore 21.00 della quinta giornata della Serie A di calcio la Juventus espugna in rimonta il campo del Brescia, passato in vantaggio al 4′ con Donnarumma, complice anche un’opposizione non ottimale del portiere avversario. La Vecchia Signora cresce piano piano, ma per impattare prima dell’intervallo ha bisogno dell’autorete di Chancellor, nata da un corner calciato da Pjanic, sul quale prova ad ...

Serie A - Brescia-Juventus : nella probabile formazione bianconera non c'è Ronaldo : Brescia-Juventus non vedrà la "sfida nella sfida" tra Balotelli e Cristiano Ronaldo. L'asso portoghese della Juve non è stato infatti inserito nell'elenco dei convocati da Maurizio Sarri a causa di un acciacco fisico. Inutile correre rischi a questo punto della stagione, tanto più che la rosa della Juventus è ampia e - nonostante qualche assenza di troppo - fornisce ampie garanzie all'allenatore....Continua a leggere

Nella scia di Inter e Juventus c’è anche il Napoli : Sulla scia di Inter e Juventus c’è anche il Napoli di Ancelotti che ha superato senza particolari difficoltà l’ostacolo della

LIVE Juventus-Fiorentina 0-0 - Serie A calcio in DIRETTA : si comincia - De Ligt titolare nella Juventus - Ribery e Chiesa per i viola : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50 Mancano solo 10 minuti all’inizio della partita, tra poco le squadre in campo. 14.46 Paratici direttore sportivo della Juventus in DIRETTA su SKY: “Mandzukic non convocato perchè in trattativa per la cessione in Qatar, abbiamo deciso insieme questa decisione”. 14.42 Chiesa era già stato provato in allenamento da Montella come punta. 14.37 Pradè direttore sportivo della ...

LIVE Juventus-Fiorentina - Serie A calcio in DIRETTA : nessun cambio per Sarri mentre sorpresa nella scelta del modulo di Montella : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.17 La Fiorentina non vince da 16 partite, il record negativo è datato 1970/71 con 17 partite senza vittorie. 14.12 Le formazioni ufficiali: FIORENTINA – Dragowski; Caceres, Pezzella, Milenkovic; Lirola, Castrovilli, Badelj, Pulgar, Dalbert; Chiesa, Ribery. Allenatore Vincenzo Montella JUVENTUS – Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, ...

Juventus al quinto posto nella classifica europea per investimenti sui giocatori : La Juventus è ufficialmente nella top five delle società che più hanno investito in questi ultimi anni: a rivelarlo è il Cies Football Observatory, che ha confermato quindi che la società italiana è stata una delle più attive in tema acquisti. La prima in classifica è il Manchester City, che ha un valore della rosa che supera il miliardo di euro, subito dopo vi è il Paris Saint Germain a 913 milioni. Sul ultimo gradino del podio si trova il Real ...

Juventus – Napoli - nella formazione ufficiale ancora sorprese : Juventus – Napoli: il grande giorno è arrivato. Sarri sfida il suo passato, ma lo farà senza sedere in panchina. Il tecnico della Juventus, infatti, è stato costretto a dare forfait a causa di una polmonite. Scelte differenti rispetto alla prima giornata di campionato per la Juventus, decisioni prese per causa forza maggiore (infortunio Chiellini) […] More

Juventus - i possibili avversari nella fase a gironi della Champions 2019/20 : possibili avversari Juve Champions League – Mancano solamente due giorni al sorteggio dei gironi della UEFA Champions League 2019/20. La massima competizione europea per club è un obiettivo dichiarato in casa Juventus. Il club bianconero – che si trova tra le teste di serie – attende con ansia di sapere quali avversari troverà sulla propria […] L'articolo Juventus, i possibili avversari nella fase a gironi della Champions 2019/20 è stato ...

La Juventus ha battuto 1-0 il Parma nella prima partita di Serie A : nella prima partita del campionato di Serie A 2019/20 la Juventus ha battuto 1-0 il Parma grazie al gol nel primo tempo del difensore e capitano Giorgio Chiellini. Allo stadio Tardini la Juventus ha meritato la vittoria pur non impressionando più