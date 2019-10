Il solito Ibrahimovic | lo svedese si propone per la Serie A | “faccio la differenza”

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 8 ottobre 2019) IlZlatan, l’attaccante si dice ancora pronto per laA. “Per come mi sento e per come gioco, faccio ancora la differenza, in Italia e in tutti i paesi” ha detto ai microfoni di Sky Sport nel giorno dell’inaugurazione della statua a lui dedicata a Malmoe. “Ritiro? Vediamo, ci sono tante cose a cui pensare, come vedere fisicamente che opportunita’ c’e’. Ma per giocare in Italia, non vedo nessun problema, faccio meglio di quelli che ci sono” ha detto l’ex di Inter, Juve e Milan. “La Juve secondo me sta facendo grandi cose, e’ il simbolo del calcio italiano, anche per i calciatori e per le individualita’ che ci sono in squadra. L’Inter ha un grande allenatore, sta spingendo un po’, anche tanto. Altre squadre ci stanno provando ma, secondo me, non sono a livello della ...

