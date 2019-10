UOMINI E DONNE Anticipazioni 7 ottobre | Armando tra Veronica e Ida ma | trono over

UOMINI e Donne - Oscar Branzani sbotta : “Quante stron*ate dite” : Oscar Branzani di Uomini e Donne stufo delle illazioni: lo sfogo In questi ultimi giorni sono circolate diverse illazioni sui social su Eleonora Rocchini e Oscar Branzani. Ma non è finita qua perchè pare che qualcuno, sui giornali in questi giorni, abbia detto qualcosa che ha fatto infuriare quest’ultimo. Non è dato sapere cosa abbia detto su di lui o sulla coppia, ma tanto è bastato per fargli scrivere qualche ora fa sul suo profilo ...

Riccardo Guarnieri/ UOMINI e Donne : volto scuro e silenzio dopo il bacio di Ida... : Riccardo Guarnieri resta senza parole di fronte al bacio di Ida Platano con Armando Incarnato nella nuova puntata del trono over di Uomini e Donne.

UOMINI e Donne - Oscar e le voci su Eleonora : furia dell’ex tronista : Uomini e Donne, Oscar e le voci su Eleonora: la furia dell’ex tronista Non c’è pace per Eleonora Rocchini e Oscar Branzani. I due, che di recente si sono detti addio, continuano a essere chiacchieratissimi. voci e retroscena sulla loro rottura si sprecano. Eppure la verità è un’altra. Una verità che l’ex coppia sbocciata a […] L'articolo Uomini e Donne, Oscar e le voci su Eleonora: furia dell’ex tronista ...

“Ora dillo a tutti”. UOMINI e Donne : Oscar Branzani nella bufera - accusa pesantissima. C’entra l’incidente di Eleonora Rocchini : Si sono lasciata da qualche settimana. Era stata Eleonora Rocchini a dire a tutti che tra lei e Oscar Branzani non c’era spazio per un futuro. Una frase che aveva fatto saltare sulla sedia i fan della coppia. Nulla in confronto alla grande paura provata per Eleonora Rocchini, rimasta vittima di un terrificante incidente che ha visto coinvolta anche la sorella di Oscar. Proprio Oscar Branzani è bersaglio di social e riviste patinate. Voci e ...

UOMINI e donne - Gemma Galgani in lacrime - la Cipollari e Gianni Sperti infieriscono : "Il suo stato mentale..." : Gemma Galgani è indiscutibilmente la regina del Trono Over del programma di Maria De Filippi Uomini e donne. La dama di Torino, tuttavia, viene costantemente messa in discussione, anche pesantemente a volte, dall'opinionista Tina Cipollari, così come vedremo anche fare nella prossima puntata dello s

Veronica Ursida Vs Armando Incarnato/ UOMINI e donne : 'Ma perché devo frequentarti!' : Veronica Ursida contro Armando Incarnato a Uomini e donne, nella puntata di oggi lo scontro con il cavaliere per via di Ida Platano?

UOMINI e Donne/ La registrazione slitta per via di Amici Vip? - trono classico - : Uomini e Donne trono classico: Alessandro Zarino, le confessioni sul padre commuovono tutti, ecco cosa ha detto il tronista di lui.

UOMINI e Donne/ Alessandro Zarino - confessioni sul padre commuovono - trono classico - : Uomini e Donne trono classico: Alessandro Zarino, le confessioni sul padre commuovono tutti, ecco cosa ha detto il tronista di lui.

UOMINI e Donne - trono classico : GIULIA ha baciato un corteggiatore. Ecco chi… : Grande avvicinamento tra la tronista GIULIA Quattrociocche e il corteggiatore Daniele nell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne: i due si sono infatti baciati appassionatamente! Ricostruiamo quello che è successo per capire come si è arrivati a tutto ciò… Uomini e Donne, news: GIULIA litiga con Alessandro In base alle anticipazioni riportate da Il Vicolo delle News, GIULIA ha litigato in primis con Alessandro, ...

UOMINI e Donne/ Gemma si sente male : medico in studio e Tina sbotta - trono over - : Uomini e Donne, oggi in onda il trono over: Gemma Galgani in lacrime per Jean Pierre, Tina Cipollari sbotta ancora contro la dama.

UOMINI e Donne anticipazioni Trono Over : Ida Platano e Veronica rivali : Ida Platano esce con Armando Incarnato, Veronica reagisce male a UeD Nuova settimana e Uomini e Donne e nuovo appuntamento con il Trono Over. Il lunedì, stando alle anticipazioni del programma, dovrebbe iniziare con il segmento senior della trasmissione e in particolare con le peripezie sentimentali di Ida Platano e Gemma Galgani. A stupire però sarà proprio la dama di Brescia che oggi pomeriggio sarà chiamata al centro dello studio con ...

Spoiler UOMINI e donne del 7/10 : la Galgani piange per JeanPierre - Gianfranco si allontana : Il Trono Over di Uomini e donne torna oggi 7 ottobre per la prima puntata settimanale, per buona parte dedicata a Gemma Galgani. Come accade quasi ogni lunedì, la dama torinese continuerà il suo percorso di conoscenza con i cavalieri, finendo per essere criticata da Tina Cipollari. Quest'ultima, in particolare, avrà qualcosa di ridire per la reazione della Galgani, in lacrime dopo la conferma dello scarso interesse di JeanPierre nei suoi ...

Spoiler UOMINI e donne : Gemma in lacrime per Jean Pierre - arriva il medico in studio : Una nuova puntata di Uomini e donne trono over ricca di colpi di scena sta per andare in onda su Canale 5. Le anticipazioni sul programma di Maria De Filippi rivelano che lunedì 7 ottobre verrà trasmesso un appuntamento che si preannuncia scoppiettante, durante il quale si potrà vedere che ci sarà un nuovo scontro in studio tra Tina e Gemma, al punto che arriverà il dottore per misurare la pressione alla dama torinese. Uomini e donne, le ...

Anticipazioni UOMINI e donne 7 ottobre : Ida e Armando si baciano - Riccardo senza parole : Lunedì 7 ottobre ritorna l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Canale 5 in onda alle 14:45 circa. Le Anticipazioni che arrivano dalla pagina ufficiale Instagram del programma rivelano che si ripartirà nuovamente dal trono over che anche quest'anno sta ottenendo grandi risultati dal punto di vista degli ascolti. Al centro della puntata ci sarà soprattutto Ida Platano che sembra essere disposta a ...