Salvini da agenti: "Fatto loro dovere"

Gliuccisi "hannofino in fondo ile mi fa schifo chi apre i dibattiti su eventuali incapacità,improvvisazioni e inesperienze.Stessero zitti e portassero rispetto".Cosìa Trieste, in Questura per rendere omaggio ai due poliziotti uccisi. Chi"entra in Questura perché sospettato di aver sparato,scippato o rubato deve poterci entrare ammanettato, senza che si apra un dibattito sui diritti del povero delinquente", ha detto il leader leghista che promette: su questo "lavoremo in Parlamento".(Di lunedì 7 ottobre 2019)