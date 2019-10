Nova Launcher abbraccia la modalità scura di Android 10 con la versione 6 2

Nova Launcher arriva alla beta 6.2.3 con alcuni miglioramenti base : Nova Launcher , il popolare e apprezzato Launcher di TeslaCoil, ha ricevuto un nuovo aggiornamento che porta la versione 6.2 alla beta numero 3. L’applicazione per la personalizzazione dei dispositivi Android ha ottenuto alcune correzioni che riguardano l’app drawer e le icone adattive, ottimizzazioni delle prestazioni dello scorrimento del cassetto delle app con alcuni sfondi della dock e traduzioni aggiornate, oltre ad alcune ...

Android 10 nel mirino per Nova Launcher e Huawei Health - che si aggiornano con interessanti novità : Nova Launcher beta e Huawei Health si aggiornano sul Google Play Store con qualche novità legata ad Android 10 e non solo: ecco i cambiamenti introdotti con le versioni 6.2.2 e 10.0.0.530. L'articolo Android 10 nel mirino per Nova Launcher e Huawei Health, che si aggiornano con interessanti novità proviene da TuttoAndroid.