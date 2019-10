Maltempo nel Vibonese | tromba d'aria si abbatte su Pizzo Calabro

Maltempo in Calabria e Sicilia : vento forte nel Vibonese - allagamenti a Lipari : forte ondata di Maltempo nelle scorse ore tra Calabria e Sicilia. Raffiche di vento e piogge torrenziali hanno colpito Pizzo Calabro, nel Vibonese. Registrati disagi e danni in diversi edifici pubblici, compreso il Municipio e la vicina scuola dell’Infanzia di via Nazionale. Molti i tetti scoperchiati dalle tegole e numerose le chiamate ai vigili del fuoco. allagamenti segnalati anche a Vibo Valentia città, ma la situazione sta ora ...

Maltempo Lazio : traffico intenso nelle strade principali di accesso a Roma : In vigore nel Lazio e a Roma l’allerta meteo gialla diramata ieri dalla Protezione civile regionale. Sul fronte della viabilità sono interessate da rallentamenti e traffico intenso le strade principali di accesso alla Capitale: in particolare sul Grande raccordo anulare si registrano code a tratti in carreggiata esterna tra Casal del Marmo e Casal Lumbroso e tra Casilina e Tiburtina, mentre in carreggiata interna traffico e code sono ...

Meteo - le previsioni : Maltempo in arrivo - temporali e forti venti nelle prossime ore. Allerta della Protezione Civile : Le previsioni Meteo annunciano che una perturbazione di origine atlantica si avvicinerà, in serata, alle regioni settentrionali italiane portando nubi e e i primi temporali. maltempo...

Meteo - Maltempo in arrivo : temporali e forti venti nelle prossime ore. L'allerta della Protezione Civile : Le previsioni Meteo annunciano che una perturbazione di origine atlantica si avvicinerà, in serata, alle regioni settentrionali italiane portando nubi e e i primi temporali. Nella...

Maltempo - il Piemonte chiede riconoscimento di eccezionalità per le grandinate nel Vercellese del 6 luglio scorso : Il Piemonte chiederà al ministero delle Politiche agricole e forestali il riconoscimento del carattere di eccezionalità delle grandinate verificatesi il 6 luglio scorso in provincia di Vercelli. Lo ha deciso la Giunta Cirio, approvando la relativa delibera proposta dall’assessore all’Agricoltura, Marco Protopapa. Il documento, che sarà presentato a Roma, espone una valutazione di danni alle strutture aziendali per 3 milioni e 335mila ...

Meteo Ottobre - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : Italia divisa tra sole e Maltempo nelle prossime due settimane : La prima ondata di freddo della stagione ha abbassato le temperature sulla nostra penisola, con diffusi valori ad una sola cifra. Negli ultimi giorni, il maltempo ha interessato tutta l’Italia, iniziando dalle regioni settentrionali fino a coinvolgere anche il Sud. Per le prossime due settimane, sembra che il maltempo continuerà ad alternarsi a giornate di tempo bello e soleggiato. Ecco le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica ...

Maltempo Campania : ancora criticità nell’area flegrea per la pioggia : Le forti precipitazioni che nel pomeriggio hanno interessato l’area flegrea hanno creato numerose situazioni di disagio, soprattutto in periferia. Nella zona collinare di Cigliano ha collassato ancora una volta la strada di accesso. Alcune auto sono rimaste imbottigliate nel fango e nelle voragini che si sono formate. Residenti in trappoli ed impossibilitati a rientrare nelle proprie residenze. La strada e’ interessata da qualche ...

Maltempo - bomba d’acqua su Napoli e nell’area Flegrei : allagamenti e disagi : Forte Maltempo in Campania dove le violente piogge stanno causando danni e allagamenti. Un fulmine sul campanile di una chiesa, scuole chiuse, chiusi parchi, blackout e allagamenti: sono alcune delle conseguenze del Maltempo in Campania nel tardo pomeriggio. La protezione civile regionale aveva emanato un avviso di allerta meteo per temporali, con criticita’ per rischio idrogeologico localizzato di tipo giallo, che vale fino alle 20 di ...

Maltempo Napoli : allagamenti nella zona orientale - traffico in tilt : L’ondata di Maltempo che ha investito Napoli nella notte ha provocato vasti allagamenti nella zona orientale: molte vie di collegamento, nella zona tra Centro direzionale e via Stadera, sono state invase dall’acqua, con pesanti ripercussioni sul traffico. Situazione critica per la viabilità in particolare nella zona flegrea: a Pozzuoli alta, ad esempio, fiumi di acqua e una valanga di fango si sono riversati in strada. In località ...

Maltempo nelle Marche : auto bloccate nei sottopassi allagati - alberi sradicati e treni in tilt : Violenti temporali e piogge torrenziali, accompagnati da forti raffiche di vento, hanno spazzato molte città della provincia di Ancona e della provincia di Fermo nel pomeriggio di lunedì causando numerosi danni e pesanti ripercussioni alla viabilità stradale per allagamenti. Un albero è caduto su due auto parcheggiate ma fortunatamente non ci son ferirti.Continua a leggere

Maltempo in Toscana : frane e allagamenti nel Grossetano : Maltempo nella notte in Toscana: particolarmente colpita la parte meridionale della provincia di Grosseto, dove si sono registrate alcune frane e strade allagate. A causa del cedimento di un terrapieno, una persona è stata evacuata in via precauzionale sul Monte Argentario una persona e’ stata evacuata per sicurezza vicino all’ingresso della sua abitazione. I vigili del fuoco sono stati impegnati anche a Pitigliano, Manciano e ...

**Migranti : Maltempo nel Mediterraneo - forse domani arrivo Ocean Viking a Messina** : Palermo, 23 set. (AdnKronos) – A causa del maltempo nel Mediterraneo potrebbe slittare di un giorno l’arrivo a Messina della nave Ocean Viking. Le condizioni avverse del meteo rallentano la navigazione con a bordo 182 migranti, tra cui minori e molte donne. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, la nave di Msf e Sos Mediterranee potrebbe arrivare domani mattina alle 7 circa. E’ stato il Viminale, nella tarda serata di ...

Allerta Meteo : forte Maltempo nelle prossime ore sulle aree tirreniche - rischio locali alluvioni [MAPPE] : E’ già in atto, oramai da diverse ore, l’annunciato peggioramento del tempo su parecchie regioni. Rovesci e temporali nella notte soprattutto sulla Liguria, Toscana, localmente Lazio, poi via via verso l’Emilia un po’ tutta in queste ore, sul Sud della Romagna, localmente sul Centro Sud Lombardia, sull’Umbria, sulle Marche e sui settori occidentali abruzzesi. Rovesci sparsi in Sardegna e localmente in Sicilia, ...