Lydia muore a tre settimane schiacciata nel sonno dal padre di 114 chili

Fonte : fanpage

(Di lunedì 7 ottobre 2019) La piccola dormiva nel lettone tra ile la madre perché si era svegliata piangendo durante la notte È colpa mia, l'hoio, non c'è altra spiegazione" ha sempre sostenuto ildella piccola sottolineando la sua stazza di 1,80 metri per 114 chilogrammi ma per il medico legale non c'è certezza della causa esatta di morte.