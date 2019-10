Il co-fondatore di Croteam lascia lo studio di Serious Sam per unirsi a Google Stadia

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Alen Ladavac, co-di, hato loperMünchen e lavorare alla nuova piattaforma di streaming(via Gamasutra)."Con il cuore colmo di tristezza, mi sono separato dai miei cari amici e colleghi di", ha annunciato su LinkedIn. "Vi amo tutti, ragazzi e ragazze, e non dimenticherò mai tutti gli anni meravigliosi che ho trascorso con voi e le cose fantastiche che abbiamo creato." Ladavac è stato uno dei fondatori dellocroato, con Davor Hunski, Roman Ribarić, Dean Sekulić, Davor Tomičić e Admir Elezović.Dal 1993,ha creato giochi per Amiga 500, prima di dedicarsi allo sviluppo su PC con il primoSam del 2001. Loè noto anche per The Talos Principle.Leggi altro...

Eurogamer_it : Il co-fondatore di #Croteam si unisce al progetto di #GoogleStadia. - RedBlack85 : Serious Sam: il co-fondatore di Croteam lascia la compagnia ed entra in Google Stadia - Asgard_Hydra : Serious Sam: il co-fondatore di Croteam lascia la compagnia ed entra in Google Stadia -