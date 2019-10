Ambiente | alla Normale convegno su erosione e cambiamenti del clima

Clima - allarme di LegAmbiente : il ghiacciaio Calderone sta scomparendo : Solo ghiaccio residuo tra pietre e detriti: è quello che resta oggi del ghiacciaio del Calderone, il più meridionale d’Europa, situato sul versante nord est del Gran Sasso, in Abruzzo. Un ghiacciaio quasi del tutto scomparso a causa dei cambiamenti Climatici e declassato a “glacionevato”, cioè un accumulo di ghiaccio di ridotta superficie e di limitato spessore. A parlar chiaro sono le immagini del “Requiem al ghiacciaio del Calderone – Gran ...

Gentiloni alla presentazione del report Asvis : "L'obiettivo Ue è arrivare a mille miliardi sull'Ambiente" : “L’obiettivo della nuova Commissione europea è mettere in campo oltre 1.000 miliardi di investimenti in sostenibilità ambientale”. Lo ha detto il Commissario agli Affari Economici, Paolo Gentiloni, in un videomessaggio alla presentazione del rapporto Asvis. La Commissione punterà ad “integrare gli obiettivi sviluppo sostenibile nella procedura del semestre europeo, attraverso cui si verificano gli ...

Agevolazioni fiscali - ecco quelle dannose per l’Ambiente che il governo vuole ridurre : dai sussidi agli aerei alla franchigia sulle royalty : Più di 19 miliardi di euro, 16,8 dei quali destinati alle fonti fossili. Sono i cosiddetti Sad, acronimo di sussidi ambientali dannosi, che il governo stando alla Nota di aggiornamento al Def intende rivedere (insieme alle altre detrazioni fiscali) per ricavare circa 1,8 miliardi di euro. Confermata, dunque, la limatura prevista dal dl Clima, poi rinviato e destinato ora a diventare un ddl collegato alla legge di Bilancio, che prevedeva un ...

Fine vita - manifestazione per l'Ambiente e allarme farmaci nei titoli dei giornali in edicola : Medici contro. Contro la sentenza della Consulta sul Fine vita. Adesso i medici hanno «l'obbligo di dare vita e non morte, pena il rischio di provvedimenti disciplinari che possono portare alla radiazione». Partendo da questo principio gli Ordini regionali hanno ribadito che «non avvieranno la procedura di suicidio assistito» e pertanto chiedono che a farlo «sia un pubblico ufficiale in rappresentanza dello Stato». Dopo la sentenza della Corte ...

Come installare Ambiente desktop Enlightenment su Linux : Volete dare una bella svecchiata al vostro PC Linux andando ad installare un nuovo ambiente grafico ma purtroppo non sapete quale scegliere. All’interno di questo tutorial di oggi, andremo a scoprire insieme Come installare ambiente leggi di più...

Conte all'Onu : «Noi in prima linea sull'Ambiente - allarme ghiacciaio Monte Bianco ci mobilita» : NEW YORK - «L'Italia ha avviato una nuova stagione riformatrice». Così Giuseppe Conte, parlando dal palco della 74ma Assemblea generale delle Nazioni Unite, si rivolge ai...

Conte all'Onu : noi in prima linea sull'Ambiente - allarme ghiacciaio Monte Bianco ci mobilita : NEW YORK - «L'Italia ha avviato una nuova stagione riformatrice». Così Giuseppe Conte, parlando dal palco della 74ma Assemblea generale delle Nazioni Unite, si rivolge ai...

Scanzo Volley e Liberi dalla plastica APS - quando lo sport gioca in difesa dell’Ambiente : Un incontro che ha visto protagonisti il mondo dello sport, ma anche quello dell’ambiente e delle imprese del territorio. Il sipario sulla stagione 2019/2020 dello Scanzo si è alzato con una serata in grande stile presso Stone City, il parco espositivo di Bolgare, in provincia di Bergamo, di 5000 mq ideati per progettare e creare spazi all’aperto. Nell’occasione la società giallorossa ha presentato anche la nuova partnership dai forti connotati ...

Stop al decreto Ambiente : bonus rottamazione e sconti green non si faranno - addio (forse) alla rivoluzione verde : Sembrava promettente il piano green del governo anticipato nei giorni scorsi da Il Sole 24 ore. ambiente più protetto e lotta ai cambiamenti climatici erano i principali pilastri sui quali doveva fondarsi il decreto, ma siamo in Italia e le cose non vanno mai come potrebbero e dovrebbero andare: il dl messo a punto dal ministro dell’ambiente Sergio Costa non è stato discusso dal consiglio dei ministri, come previsto per ieri giovedì 19 ...

Dalla Svezia arriva il 'plogging' - lo sport che fa bene all'Ambiente : Perché non tenersi in forma ripulendo la città da lattine e mozziconi? Ecco l'ultima tendenza 'green'

Clima - allarme emissioni in Sardegna. LegAmbiente : “Decarbonizzazione entro il 2025” : Ad agosto il rapporto Ipcc (Integovernal Panel on Climate Cange), ha confermato i pericoli a livello internazionale legati al Clima. Anche la Sardegna registra un livello di emissioni molto elevato con 15 milioni di tonnellate annue e quindi, deve fare la sua parte. I numeri e l’appello sono stati lanciati questa mattina da Legambiente in una conferenza stampa con Katiuscia Eroe, responsabile nazionale Energia, Annalisa Colombu, presidente ...

Gualtieri alla Ue : «Investimenti per l’Ambiente fuori dal deficit». Quota 100 resta fino alla scadenza : Roberto Gualtieri spiega che oggi i temi sono investimenti verdi, lavoro e asili nido. Il Green New Deal sostenuto dal governo sarebbe opportuno venisse scorporato dal calcolo del deficit strutturale

Ambiente : Palermo partecipa alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile : Anche quest’anno il Comune di Palermo partecipa alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile che si svolgerà dal 16 al 22 settembre. Incontri, dibattiti, attività di sensibilizzazione e anche una caccia al tesoro si alterneranno nel programma della Settimana che ha come obiettivo principale quello di incoraggiare le città a introdurre e promuovere misure di trasporto Sostenibile e invitare le persone a sperimentare modi di trasporto ...

Ambiente : Palermo partecipa alla Settimana europea della mobilità sostenibile : Palermo, 10 set. (AdnKronos) - Anche quest'anno il Comune di Palermo partecipa alla Settimana europea della mobilità sostenibile che si svolgerà dal 16 al 22 settembre. Incontri, dibattiti, attività di sensibilizzazione e anche una caccia al tesoro si alterneranno nel programma della Settimana che h