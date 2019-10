Vertice Berlusconi-Salvini-Meloni

"Ci proponiamo di liberare gli italiani da questa maggioranza". Lo scrivono in una nota congiunta Silvio, Matteoe Giorgiadopo una Milano. "Il centro-destra si rimette in marcia verso i prossimi appuntamenti politici ed elettorali con spirito unitario", aggiungono. "E' di tutta evidenza che questo esecutivo giallorosso non potrà durare a lungo. Ci opporremo alle sue ricette sbagliate grazie anche ad un maggior coordinamento delle opposizioni in Parlamento".(Di domenica 6 ottobre 2019)