Traffico Roma del 06-10-2019 ore 08 | 30

VAIstradeanas : 08:37 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - nonmipare : RT @psymonic: E Avvenire oggi continua la sua inchiesta facendo vedere il supertrafficante libico di uomini Bija ricevuto a Roma nel minist… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2019 ore 08:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
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Traffico Roma del 05-10-2019 ore 17:00 Roma Daily News
Traffico Roma del 06-10-2019 ore 07 : 30 : Traffico SCORREVOLE IN QUESTE ORE LUNGO LA RTE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI CASAL DEL MARMO PROSEGUONO I LAVORI SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA. CHIUSA PER L’INTERA GIORNATA LA METRO TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. ATTIVO IL SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO MB. PER AGGIORNAMENTI SUL Traffico E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA ...
Traffico Roma del 05-10-2019 ore 19 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE, SI REGISTRA UN INCIDENTE, TRA LE USCITE DELLA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE, IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE. Traffico INCOLONNATO ANCHE PER CHI PROVIENE DA FIUMICINO E DEVE IMMETTERSI SUL RACCORDO ANULARE. E SEMPRE SULLA Roma FIUMICINO, ANCORA CODE, TRA VIA ISACCO NEWTON E VIA DEL CAPPELLACCIO, VERSO L’EUR. SEMPRE SUL RACCORDO ANULARE, Traffico CONGESTIONATO E CODE, TRA VIA CASILINA E VIA APPIA IN ENTRAMBE LE ...
Traffico Roma del 05-10-2019 ore 18 : 30 : DA POCO RIAPERTA LA TANGENZIALE EST, PRECEDENTEMENTE CHIUSA IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER SAN LORENZO, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. SI SONO FORMATE CODE A PARTIRE DA VIA TIBURTINA. RIPERCUSSIONI, ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, IN INGRESSO A Roma, CODE, DA VIA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE. INCIDENTE E CODE, AD OSTIA ANTICA IN VIA DI CASTEL FUSANO, IN CORRISPONDENZA DI VIA OSTIENSE, CODE ANCHE SU QUEST’ULTIMA. IN CITTÀ, IN PROSSIMITÀ DI CASTEL ...
Traffico Roma del 05-10-2019 ore 17 : 30 : RALLENTAMENTI SI REGISTRANO SUL RACCORDO ANULARE, TRA VIA TUSCOLANA E VIA APPIA IN CARREGGIATA INTERNA E TRA VIA PONTINA E VIA ARDEATINA, LUNGO L’ANELLO ESTERNO. INCIDENTE E RALLENTAMENTI, AD OSTIA ANTICA IN VIA DI CASTEL FUSANO, IN CORRISPONDENZA DI VIA OSTIENSE. IN CITTÀ, IN PROSSIMITÀ DI CASTEL SANT’ANGELO CODE PER INCIDENTE SU LONGOTEVERE TOR DI NONA, IN DIREZIONE FLAMINIO. PRESTARE ATTENZIONE PER UN ALTRO INCIDENTE NEL QUARTIERE ...
Traffico Roma del 05-10-2019 ore 17 : 00 : DIFFICOLTÀ PER INCIDENTE, LUNGO LA Roma FIUMICINO, CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E IL BIVIO PER VIA CRISTOFORO COLOMBO, IN DIREZIONE EUR. CODE PER Traffico INTENSO SULLA TANGENZIALE EST, DA LARGO SETTIMIO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE, VERSO SAN GIOVANNI. FILE, NEL QUARTIERE APPIO LATINO, LUNGO VIA CILICIA, TRA IL BIVIO PER VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA SATRICO, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. QUALCHE RALLENTAMENTO SI REGISTRA SUL RACCORDO ANULARE, TRA ...
Traffico Roma del 05-10-2019 ore 16 : 30 : DIFFICOLTÀ PER INCIDENTE, LUNGO LA Roma FIUMICINO, CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E IL BIVIO PER VIA CRISTOFORO COLOMBO, IN DIREZIONE EUR. CODE PER Traffico INTENSO SULLA TANGENZIALE EST, DA LARGO SETTIMIO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE, VERSO SAN GIOVANNI. FILE, NEL QUARTIERE APPIO LATINO, LUNGO VIA CILICIA, TRA IL BIVIO PER VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA SATRICO, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. QUALCHE RALLENTAMENTO SI REGISTRA SUL RACCORDO ANULARE, TRA ...
Traffico Roma del 05-10-2019 ore 15 : 30 : Traffico SCARSO AL MOMENTO IN CITTÀ. SI REGISTRANO SOLO CODE PER Traffico INTENSO NEL QUARTIERE APPIO, LUNGO VIA CILICIA TRA IL BIVIO PER VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA SATRICO, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. IN CENTRO, IN PIAZZA DEI SANTI APOSTOLI, È IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE, CHIUSA L’INTERA PIAZZA, CON POSSIBILI RALLENTAMENTI E DEVIAZIONI DEL Traffico NELL’AREA TRA VIA CESARE BATTISTI E PIAZZA VENEZIA. PROSEGUONO I LAVORI SULLA ...
Traffico Roma del 05-10-2019 ore 14 : 30 : CODE A TRATTI LUNGO IL RACCORDO ANULARE, A CAUSA DI UN INCIDENTE, TRA VIA CASILINA E VIA APPIA IN CARREGGIATA INTERNA. RALLENTAMENTI SI REGISTRANO ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E LA VIA APPIA. NEI PRESSI DEL RACCORDO, SU VIA APPIA NUOVA INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DELL’IPPODROMO DELLE CAPANNELLE, SI RALLENTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. INCIDENTE ANCHE IN CITTÀ, SU VIA BOCCEA IN PROSSIMITÀ DI VIA GREGORIO XIII. UN ALTRO, SU VIA ...
Traffico Roma del 05-10-2019 ore 13 : 30 : CODE A TRATTI LUNGO IL RACCORDO ANULARE, A CAUSA DI UN INCIDENTE, TRA VIA CASILINA E VIA APPIA IN CARREGGIATA INTERNA. RALLENTAMENTI SI REGISTRANO ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E LA VIA APPIA. NEI PRESSI DEL RACCORDO, SU VIA APPIA NUOVA INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DELL’IPPODROMO DELLE CAPANNELLE, SI RALLENTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. INCIDENTE ANCHE IN CITTÀ, SU VIA BOCCEA IN PROSSIMITÀ DI VIA GREGORIO XIII. UN ALTRO, SU VIA ...
Traffico Roma del 05-10-2019 ore 12 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ SABATO 5 OTTOBRE 2019 ORE 12:20 NEL POMERIGGIO DI OGGI, POSSIBILI DISAGI AL Traffico PER UNA MANIFESTAZIONE POLITICA IN PIAZZA DELL’ESQUILINO, DALLE 16 ALLE 18, NELL’AREA COMPRESA TRA VIA CAVOUR E L’OBELISCO. UN’ALTRA MANIFESTAZIONE, QUESTA VOLTA PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI, SU LUNGOTEVERE CASTELLO ALTEZZA VIA CARDINALE DELL’ACQUA. PRUDENZA DUNQUE DALLE 14:00 ALLE 18:00. NEL QUARTIERE PRATI, E PIÙ PRECISAMENTE SU LARGO ...
Traffico Roma del 05-10-2019 ore 11 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. AUMENTA IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA, TRA LA LAURENTINA E LO SVINCOLO DELL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO, MENTRE IN ESTERNA, SENZA PARICOLARI DISAGI, GLI SPOSTAMENTI SONO MAGGIORMENTE CONCENTRATI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA. TUTTO REGOLARE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, MENTRE IN TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI SOLO IN PROSSIMITà DEL BIVIO DELLA Roma-TERAMO, VERSO ...
Traffico Roma del 05-10-2019 ore 10 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SU TUTTE LE PIù IMPORTANTI STRADE DELLA CAPITALE. RALLENTATA INVECE PER UN GUASTO TECNICO LA CIRCOLAZIONE DELLA METRO A TRA ANAGNINA E ARCO DI TRAVERTINO. ANCHE QUESTO FINE SETTIMANA, VI RICORDIAMO CHE IL PERCORSO DELLA METRO B CASTRO PRETORIO-LAURENTINA, PROSEGUE CON I BUS SOSTITUTIVI DELLA LINEA MB. DALLE 15 DI QUESTO POMERIGGIO, E FINE AL TERMINE DELLA FESTA PATRONALE DELLA PARROCCHIA DI SAN ...
Traffico Roma del 05-10-2019 ore 09 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SU TUTTE LE PIù IMPORTANTI STRADE DELLA CAPITALE. RALLENTATA INVECE PER UN GUASTO TECNICO LA CIRCOLAZIONE DELLA METRO A TRA ANAGNINA E ARCO DI TRAVERTINO. ANCHE QUESTO FINE SETTIMANA, VI RICORDIAMO CHE IL PERCORSO DELLA METRO B CASTRO PRETORIO-LAURENTINA, PROSEGUE CON I BUS SOSTITUTIVI DELLA LINEA MB. DALLE 15 DI QUESTO POMERIGGIO, E FINE AL TERMINE DELLA FESTA PATRONALE DELLA PARROCCHIA DI SAN ...
Traffico Roma del 05-10-2019 ore 09 : 00 : Roma INFOMOBILITÀ SABATO 5 OTTOBRE 2019 ORE 8:50 ALLA NUOVA FIERA DI Roma, IN ZONA PORTUENSE, PROSEGUE FINO A DOMANI LA XXVI EDIZONE DEL “ROMICS” PER GLI AMANTI DEL FUMETTO, DEL CINEMA E DELL’ANIMAZIONE. PREVISTO UN GRAN NUMERO DI SPETTATORI E PIÙ Traffico IN TUTTA L’AREA. NEL QUARTIERE PRATI, E PIÙ PRECISAMENTE SU LARGO GIOVANNI XXIII, DALLE 14:30 ALLE 16:00, PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI ALMENO 500 PERSONE PER L’INCONTRO DI PREGHIERA ...
Traffico Roma del 05-10-2019 ore 08 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD, POSSIBILI DISAGI AL Traffico PER UN INCIDENTE PRIMA DI SETTEBAGNI VERSO LA CITTÀ. SI GUIDA REGOLARMENTE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO CITTADINO DELLA Roma-TERAMO. Traffico SCORREVOLE ANCHE SULL’INTERO TRATTO DELLA TANGENZIALE EST. SCARSA LA CIRCOLAZIONE SU TUTTE LE PIÙ IMPORTANTI STRADE DELLA CAPITALE. AL TUFELLO, PRUDENZA PER I POSSIBILI RALLENTAMENTI CAUSATI DA UN ...