Tenta di salvare un bambino da una scrofa | 50enne muore

Consiglia La Malva si è bruciata nel Tenta tivo disperato di salvare il marito Giuseppe Pennacchio e la figlia Nicole : Orbassano è straziata. Tutti sono in lacrime per la tragedia che ha colpito la famiglia Pennacchio . Un padre e la

L'uomo che viveva in una Panda e che Palermo ha Tentato - invano - di salvare : Roberto Andolina è morto. Il sogno palermitano di solidarietà e riscatto si è spento in un appartamento in via Generale Turba. Lo stesso che la sorella gli aveva trovato una settimana fa, a due passi dall'Università di Palermo e da quel bar da cui era partita la rinascita delL'uomo costretto a vivere in una Panda. Da giovedì scorso nessuno aveva più avuto sue notizie e la morte, hanno stabilito i sanitari, risale allo ...