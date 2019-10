Come vedere The Walking Dead 10×01 in streaming e tv | programmazione italiana e Usa del 6

Fonte : optimaitalia

(Di domenica 6 ottobre 2019)The10x01? È già arrivato il momento di chiederselo visto che negli Usa il primo episodio della nuova stagione della serie è già andato in onda per gli abbonamenti al servizio on demand di AMC. In rete è già possibile trovare i primi spoiler della première dal titolo "I confini che superiamo" ma in molti avranno modo di vederlo in onda in Italia su Fox di Sky alle 3.00 del mattino in lingua originale e con i sottotitoli in italiano. Michonne, Daryl e i nostri superstiti dovranno fare i conti con i limiti imposti loro da I Sussurratori, gli stessi che Carol non ha intenzione di rispettare vivendo nella paura e nell'ombra. Sarà a questo punto che si penserà ad una guerra da combattere per il bene comune e per la libertà, ma a quale prezzo? Tutte queste domande potrebbero trovare risposta in The10x01 previsto per oggi, 6 ottobre, negli Usa e ...

pfmajorino : Su #Libia il governo (e ancora di più quelli che lo hanno preceduto) ha un problema. E si fa finta di non vedere.… - SirDistruggere : Quando si hanno dei dubbi su qualcosa basta vedere come si è espressa nel merito Radio Maria e fare l’opposto. Ad e… - theredmask2019 : RT @ma_lapaola: Lo sa come si fa a riconoscere se qualcuno ti ama? Ti ama veramente, dico? Non ci ho mai pensato. Io sì. E ha trovato una r… -