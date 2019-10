Chef Rubio | Rita Dalla Chiesa lo accusa | «Vergognati Sapesse almeno cucinare»

Fedriga : "Chiederò la chiusura del programma tv di Chef Rubio" : Angelo Scarano Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Fedriga, va all'attacco di Rubio dopo le parole sulla sparatoria in questura Le polemiche su Chef Rubio non si placano. Dopo la provocazione lanciata sui social in cui ha definito gli agenti di polizia "impreparati", si è scatenata una bufera di reazioni con le parole durissime di Matteo Salvini e di Giorgia Meloni che hanno definito "stupido" e "Vergognoso" il tweet di Rubio ...

Trieste - Chef Rubio adesso risponde ?al fratello del poliziotto : Tu non hai compreso... : Chef Rubio non ha usato giri di parole. In queste ore ha dato vita ad un vero e proprio dibattito social dopo aver commentato, con una provocazione, la morte dei due agenti a Trieste ammazzati dalla furia omicida di un dominicano. La frase che ha scatenato le polemiche è questa: "Inammissibile che un ladro riesca a disarmare un agente. Le colpe di questa ennesima tragedia evitabile risiedono nei vertici di un sistema stantio che manda a morire ...

Sparatoria Trieste - Rita Dalla Chiesa a Chef Rubio : “Vergognati della tua immensa pochezza”. Poi aggiunge : “Sapesse almeno cucinare” : Gli agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego hanno perso la vita dopo una Sparatoria avvenuta nella Questura di Trieste, a esplodere due colpi è stato Alejandro Augusto Stephan Meran, ventinovenne dominicano affetto da disagio psichico. L’uomo era stato fermato perché ritenuto responsabile di una rapina avvenuta in mattinata. L’episodio, come immaginabile, ha acceso l’attenzione dei media suscitando anche qualche polemica, non ultima quella tra ...

Trieste - sparatoria in Questura : bufera su un tweet di Chef Rubio : È polemica sul tweet pubblicato da Chef Rubio, al secolo Giorgio Rubini, per commentare la sparatoria alla Questura di Trieste nella quale sono stati uccisi due agenti di polizia. "Inammissibile che un ladro riesca a disarmare un agente. Le colpe di questa ennesima tragedia evitabile risiedono nei vertici di un sistema stantio che manda a morire giovani impreparati fisicamente e psicologicamente. Io non mi sento sicuro in mano vostra", ha ...

Sparatoria di Trieste : Il fratello dell'agente Demenego minaccia Chef Rubio - poi si scusa : Ieri, a poche ore dalla Sparatoria di Trieste, chef Rubio (all'anagrafe Gabriele Rubini) ha postato un amaro commento su Twitter. L'ex rugbista divenuto personaggio televisivo, parlando di tragedia evitabile, ha puntato il dito contro un "sistema stantìo" che non conferendo un adeguato addestramento fisico e psicologico "manda a morire giovani impreparati". Le sue parole hanno sollevato un vero polverone e hanno irritato anche Gianluca, fratello ...

Rita Dalla Chiesa furiosa con Chef Rubio : “Vergognati! Che pochezza” : Chef Rubio scatena l’ira di Rita Dalla Chiesa: “Vergognati per la tua immensa pochezza!” Non le ha mandate a dire Rita Dalla Chiesa su twitter a Chef Rubio, oggi al centro delle polemiche dopo un suo tweet relativo ai due poliziotti che purtroppo ieri hanno perso la vita durante una sparatoria avvenuta a Trieste. La notizia del tweet di Chef Rubio sta facendo il giro del web, tanto da aver scatenato anche la reazione di Matteo ...

Chef Rubio - fratello poliziotto ucciso reagisce al tweet : ti auguro di perdere un caro. Poi le scuse : Bufera su Chef Rubio per un tweet pubblicato dopo la sparatoria a Trieste. «Inammissibile che un ladro riesca a disarmare un agente», scrive il cuoco romano, innescando una serie di...

Chef Rubio rilancia la polemica contro il fratello del poliziotto ucciso : «Mi ha minacciato di morte» : Non si arresta la polemica innescata da Chef Rubio sulla morte dei giovani poliziotti in questura a Trieste. Dopo il botta e risposta con l'ex ministro Matteo Salvini, e la replica del fratello...

Chef Rubio - la minaccia del fratello del poliziotto ucciso : «Tieni la guardia alta o fai la fine di Matteo». : La polemica innescata da Chef Rubio all'indomani della sparatoria di Trieste in cui sono stati uccisi due poliziotti è arrivata anche ai familiari dei due giovani che hanno perso la vita,...

Chef Rubio - la minaccia del fratello del poliziotto ucciso : «Tieni la guardia alta o fai la fine di Matteo» : La polemica innescata da Chef Rubio all’indomani della sparatoria di Trieste in cui sono stati uccisi due poliziotti è arrivata anche ai familiari dei due giovani che hanno perso la vita, e in particolare al fratello di Matteo Demenego. Il post scritto da Gianluca Demenego sta facendo il giro dei social: «Chef Rubio sono il fratello del poliziotto impreparato! Beh, tieni sempre la guardia alta quando giri perché se colgo impreparato pure ...

Chef Rubio - la minaccia del fratello del poliziotto ucciso : «Tieni la guardia alta o fai la fine di Matteo». La replica : «Fermate tutto» : La polemica innescata da Chef Rubio all'indomani della sparatoria di Trieste in cui sono stati uccisi due poliziotti è arrivata anche ai familiari dei due giovani che hanno perso la vita,...

Trieste - post di Chef Rubio scatena bufera. Fratello di Demenego : ti auguro di perdere un caro : Bufera su chef Rubio per un tweet pubblicato dopo la sparatoria a Trieste. «Inammissibile che un ladro riesca a disarmare un agente», scrive il cuoco romano, innescando una serie di...

Trieste - fratello poliziotto ucciso a Chef Rubio : «Tieni guardia alta o fai la fine di Matteo. Ti auguro di perdere un caro» : Polemica social dopo la tragedia di Trieste. «chef Rubio sono il fratello del poliziotto impreparato! Beh, tieni sempre la guardia alta quando giri perché se colgo impreparato pure te...

Trieste - il fratello di Demenego a Chef Rubio : “Tieni la guardia alta o fai la fine di Matteo” : Botta e risposta via social tra Chef Rubio e il fratello di Matteo Demenego, uno dei due agenti uccisi nel corso della sparatoria verificatasi ieri davanti alla Questura di Trieste: "Rubio sono il fratello del poliziotto impreparato, Beh, tieni sempre la guardia alta quando giri perché se colgo impreparato pure te fai la fine di mio fratello! Uomo di merda! Ti auguro di perdere un tuo caro".Continua a leggere