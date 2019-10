Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 ottobre 2019) Continuano a crescere i detenuti ristretti nelleitaliane, arrivati a 60.881, per un tasso ufficiale di affollamento pari al 120% che aumenta di vari punti se consideriamo i molti posti letto inutilizzabili. Erano in numero paragonabile nei primi mesi del 2009, e ben sappiamo che il 13 gennaio dell’anno successivo il governo dovette decretare lo “stato di emergenza conseguente all’eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale”. Un sistema costoso, sicuramente in termini sociali ma anche in termini strettamente economici. Sono di quasi 2,9 miliardi di euro i fondi destinati all’Amministrazione Penitenziaria nel 2019. Ciascun detenuto costa ogni giorno circa 130 euro, una cifra pro-capite che oscilla con l’affollamento e che dunque tende oggi a diminuire. La maggior parte dei costi, il 76,47% del totale, riguarda il personale, e in ...

En24News : Carceri. contro il sovraffollamento si ricorre ai domiciliari: la misura piu inutile. Peccato… - Cascavel47 : Carceri, contro il sovraffollamento si ricorre ai domiciliari: la misura più inutile. Peccato… - ScognamilloE : @francescatotolo @giandomenic45 Ma come fa a dire ste cose. La sicurezza percepita sa cosa è? Inoltre quanti reati… -