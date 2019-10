Volete leggere più in fretta? Bevete due caffè al giorno

Fonte : vanityfair

(Di sabato 5 ottobre 2019) Utilizza latte “bio” o vegetaleElimina i dolcificanti artificialiBevi un bicchiere d'acqua primaTagliare lo zuccheroAggiungi cannella o altre spezieDel, della caffeina e dei suoi più o meno accertati benefici si parla assai. Secondo alcuni è in grado di migliorare la concentrazione, per altri ha effetti positivi sull’umore, altri ancora si percepiscono addirittura più rilassati dopo una tazzina di. Senza dubbio alcuni effetti li ha dal momento che si tratta di una sostanza psicoattiva (tra le più consumate al mondo e spesso abusate con conseguenze rischiose, come vi abbiamo spiegato qui!). Ma che potesse migliorare le nostre capacità di lettura sembra un’ipotesi piuttosto inedita. Eppure, è quanto emerge da uno studio condotto da ricercatori delle Università di Padova, Firenze e Bergamo apparso sulla prestigiosa rivista scientifica Journal of Psychopharmacology. Ovviamente ...

