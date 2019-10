Traffico Roma del 05-10-2019 ore 16 | 30

Traffico Roma del 05-10-2019 ore 15 : 30 : Traffico SCARSO AL MOMENTO IN CITTÀ. SI REGISTRANO SOLO CODE PER Traffico INTENSO NEL QUARTIERE APPIO, LUNGO VIA CILICIA TRA IL BIVIO PER VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA SATRICO, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. IN CENTRO, IN PIAZZA DEI SANTI APOSTOLI, È IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE, CHIUSA L’INTERA PIAZZA, CON POSSIBILI RALLENTAMENTI E DEVIAZIONI DEL Traffico NELL’AREA TRA VIA CESARE BATTISTI E PIAZZA VENEZIA. PROSEGUONO I LAVORI SULLA ...

Traffico Roma del 05-10-2019 ore 14 : 30 : CODE A TRATTI LUNGO IL RACCORDO ANULARE, A CAUSA DI UN INCIDENTE, TRA VIA CASILINA E VIA APPIA IN CARREGGIATA INTERNA. RALLENTAMENTI SI REGISTRANO ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E LA VIA APPIA. NEI PRESSI DEL RACCORDO, SU VIA APPIA NUOVA INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DELL’IPPODROMO DELLE CAPANNELLE, SI RALLENTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. INCIDENTE ANCHE IN CITTÀ, SU VIA BOCCEA IN PROSSIMITÀ DI VIA GREGORIO XIII. UN ALTRO, SU VIA ...

Traffico Roma del 05-10-2019 ore 13 : 30 : CODE A TRATTI LUNGO IL RACCORDO ANULARE, A CAUSA DI UN INCIDENTE, TRA VIA CASILINA E VIA APPIA IN CARREGGIATA INTERNA. RALLENTAMENTI SI REGISTRANO ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E LA VIA APPIA. NEI PRESSI DEL RACCORDO, SU VIA APPIA NUOVA INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DELL’IPPODROMO DELLE CAPANNELLE, SI RALLENTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. INCIDENTE ANCHE IN CITTÀ, SU VIA BOCCEA IN PROSSIMITÀ DI VIA GREGORIO XIII. UN ALTRO, SU VIA ...

Traffico Roma del 05-10-2019 ore 12 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ SABATO 5 OTTOBRE 2019 ORE 12:20 NEL POMERIGGIO DI OGGI, POSSIBILI DISAGI AL Traffico PER UNA MANIFESTAZIONE POLITICA IN PIAZZA DELL’ESQUILINO, DALLE 16 ALLE 18, NELL’AREA COMPRESA TRA VIA CAVOUR E L’OBELISCO. UN’ALTRA MANIFESTAZIONE, QUESTA VOLTA PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI, SU LUNGOTEVERE CASTELLO ALTEZZA VIA CARDINALE DELL’ACQUA. PRUDENZA DUNQUE DALLE 14:00 ALLE 18:00. NEL QUARTIERE PRATI, E PIÙ PRECISAMENTE SU LARGO ...

Traffico Roma del 05-10-2019 ore 11 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. AUMENTA IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA, TRA LA LAURENTINA E LO SVINCOLO DELL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO, MENTRE IN ESTERNA, SENZA PARICOLARI DISAGI, GLI SPOSTAMENTI SONO MAGGIORMENTE CONCENTRATI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA. TUTTO REGOLARE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, MENTRE IN TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI SOLO IN PROSSIMITà DEL BIVIO DELLA Roma-TERAMO, VERSO ...

Traffico Roma del 05-10-2019 ore 10 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SU TUTTE LE PIù IMPORTANTI STRADE DELLA CAPITALE. RALLENTATA INVECE PER UN GUASTO TECNICO LA CIRCOLAZIONE DELLA METRO A TRA ANAGNINA E ARCO DI TRAVERTINO. ANCHE QUESTO FINE SETTIMANA, VI RICORDIAMO CHE IL PERCORSO DELLA METRO B CASTRO PRETORIO-LAURENTINA, PROSEGUE CON I BUS SOSTITUTIVI DELLA LINEA MB. DALLE 15 DI QUESTO POMERIGGIO, E FINE AL TERMINE DELLA FESTA PATRONALE DELLA PARROCCHIA DI SAN ...

Traffico Roma del 05-10-2019 ore 09 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SU TUTTE LE PIù IMPORTANTI STRADE DELLA CAPITALE. RALLENTATA INVECE PER UN GUASTO TECNICO LA CIRCOLAZIONE DELLA METRO A TRA ANAGNINA E ARCO DI TRAVERTINO. ANCHE QUESTO FINE SETTIMANA, VI RICORDIAMO CHE IL PERCORSO DELLA METRO B CASTRO PRETORIO-LAURENTINA, PROSEGUE CON I BUS SOSTITUTIVI DELLA LINEA MB. DALLE 15 DI QUESTO POMERIGGIO, E FINE AL TERMINE DELLA FESTA PATRONALE DELLA PARROCCHIA DI SAN ...

Traffico Roma del 05-10-2019 ore 09 : 00 : Roma INFOMOBILITÀ SABATO 5 OTTOBRE 2019 ORE 8:50 ALLA NUOVA FIERA DI Roma, IN ZONA PORTUENSE, PROSEGUE FINO A DOMANI LA XXVI EDIZONE DEL “ROMICS” PER GLI AMANTI DEL FUMETTO, DEL CINEMA E DELL’ANIMAZIONE. PREVISTO UN GRAN NUMERO DI SPETTATORI E PIÙ Traffico IN TUTTA L’AREA. NEL QUARTIERE PRATI, E PIÙ PRECISAMENTE SU LARGO GIOVANNI XXIII, DALLE 14:30 ALLE 16:00, PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI ALMENO 500 PERSONE PER L’INCONTRO DI PREGHIERA ...

Traffico Roma del 05-10-2019 ore 08 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD, POSSIBILI DISAGI AL Traffico PER UN INCIDENTE PRIMA DI SETTEBAGNI VERSO LA CITTÀ. SI GUIDA REGOLARMENTE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO CITTADINO DELLA Roma-TERAMO. Traffico SCORREVOLE ANCHE SULL’INTERO TRATTO DELLA TANGENZIALE EST. SCARSA LA CIRCOLAZIONE SU TUTTE LE PIÙ IMPORTANTI STRADE DELLA CAPITALE. AL TUFELLO, PRUDENZA PER I POSSIBILI RALLENTAMENTI CAUSATI DA UN ...

Traffico Roma del 05-10-2019 ore 07 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SI GUIDA REGOLARMENTE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE SUL PERCORSO CITTADINO DELLA Roma-TERAMO. Traffico SCORREVOLE ANCHE SULL’INTERO TRATTO DELLA TANGENZIALE EST. A CHI UTILIZZA IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE ANCHE DURANTE QUESTO FINE SETTIMANA PER CONSENTIRE IL PROSEGUIMENTO DEI LAVORI DEL NODO DI SCAMBIO TRA LA METRO B E LA METRO C AL COLOSSEO, LA TRATTA CASTRO PRETORIO- LAURENTINA, PROSEGUE CON I BUS ...

Traffico Roma del 04-10-2019 ore 20 : 00 : CODE PER Traffico SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA BIS A VIA SALARIA; PROSEGUENDO RALLENTAMENTI DALLA TIBURTINA ALLA PRENESTINA E DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALLA VIA APPIA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODEA TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA. A PIETRALATA, PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN VIA MATTEO TONDI ALL’ALTEZZA DI VIA LUDOVICO PASINI. A PRIMAVALLE DISAGI PER UN ALTRO INCIDENTE LUNGO VIA DI ...

Traffico Roma del 04-10-2019 ore 19 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, TRA CASSIA E SALARIA, MENTRE IN ESTERNA IL Traffico È MAGGIORMENTE CONCENTRATO TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA TUSCOLANA. Traffico INTENSO E RALLENTATO SUL PERCORSO CITTADINO DELLA Roma-TERAMO, TRA LA TANGENZIALE EST E VIALE PALMIRO TOGLIATTI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SU VIA DEL FORO ITALICO, CIRCOLAZIONE SOSTENUTA DA CORSO DI ...

Traffico Roma del 04-10-2019 ore 19 : 00 : SUL RACCORDO ANUALRE RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO DALLO SVINCOLO DIRAMAZIONE Roma NORD FINO ALLO SVINCOLO CON LA A24 Roma TERAMO, IN CARREGGIATA INTERNA, IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA RomaNINA. UN INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO RALLENTAMENTI TRA VIA ISACCO NEWTON E LA VIA OSTIENSE IN DIREZIONE DELLA VIA MAGLIANA. PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA CRISTOFORO ...

Traffico Roma del 04-10-2019 ore 18 : 30 : SUL RACCORDO ANUALRE RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO DALLO SVINCOLO DIRAMAZIONE Roma NORD FINO ALLO SVINCOLO CON LA A24 Roma TERAMO, IN CARREGGIATA INTERNA, IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA RomaNINA. UN INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO RALLENTAMENTI TRA VIA ISACCO NEWTON E LA VIA OSTIENSE IN DIREZIONE DELLA VIA MAGLIANA. PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA CRISTOFORO ...