Thibault | l' uomo paralizzato che cammina grazie a un esoscheletro

Fonte : agi

(Di sabato 5 ottobre 2019) Unè stato in grado di muovere tutti e quattro gli arti paralizzatia un sofisticatissimocontrollato dalla sua mente. È lo straordinario risultato raggiunto da un gruppo di ricercatori francesi in uno studio pubblicato sulla rivista The Lancet Neurology., il giovane paziente di 30 anni che ha testato l', ha detto che muovere quei primi passi lo ha fatto sentire come il "primosulla Luna". I suoi movimenti, in particolare la deambulazione, non sono perfetti e l'è stato utilizzato solo in laboratorio. Ma i ricercatori affermano che un giorno questo approccio potrebbe cambiare la vita di moltissime persone. (foto: HO / CLINATEC ENDOWMENT FUND / AFP) L'avventura diè iniziata nel 2017, quando è entrato a far parte della sperimentazione dell'con ...

