Solidarietà a Milano | il risotto degli chef per Opera San Francesco

(Di sabato 5 ottobre 2019) L’appuntamento è per sabato 5 e domenica 6 ottobre in Via Luca Beltrami a. Si rinnova l’ormai decennale iniziativa “Grandi cuochi per” con i nomi più illustri della nostra cucina e membri dell’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto che preparano un piatto tipico della tradizione milanese per festeggiare i 60 anni dell’San. Cittadini e turisti sono invitati ad assaggiare, a fronte di una donazione libera, un piatto dipreparato da Cesare Battisti, Andrea Berton, Pietro Leemann, Davide Oldani o Andrea Ribaldone. In questo modo ogni commensale potrà garantire un pasto completo a un ospite delle Mense di OSF che aquotidianamente offrono in media più di 2.300 piatti caldi. Grandi cuochi all’Il primo a mettersi ai fornelli, per il pranzo di venerd', nella giornata inaugurale della manifestazione, è stato Davide Oldani, il re della ...

