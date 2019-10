Napoli | Insigne mette alle spalle le polemiche | Mertens punta il record

Il Napoli avrebbe offerto Insigne all'Inter la scorsa estate : Inter e Napoli sono state spesso al centro dei rumors di mercato la scorsa estate. I nerazzurri hanno praticamente rivoluzionato la rosa visto l'arrivo di Antonio Conte investendo pesantemente con gli arrivi di Lukaku, Sensi, Barella, Lazaro, Godin e Sanchez. Anche i partenopei hanno fatto investimenti importanti rinforzando notevolmente la squadra a disposizione di Carlo Ancelotti con gli arrivi su tutti di Elmas, Di Lorenzo, Lozano e Manolas. ...

Inter - retroscena del calciomercato estivo : il Napoli avrebbe offerto Insigne per Icardi : Nonostante quello estivo si sia chiuso da più di un mese, arriva un'importante indiscrezione di mercato dal sito FcInterNews: il presidente del Napoli De Laurentiis, pur di arrivare alla punta argentina Icardi, avrebbe offerto in estate il cartellino del centrocampista offensivo napoletano Lorenzo Insigne. Un'indiscrezione incredibile, segno evidente della non completa centralità nel progetto del capitano del Napoli: fra l'altro ancora pesa ...

Napoli è un malato terminale invisibile dove il fratello di Insigne deve dire la sua su Ancelotti : Da anni questo giornale cerca di raccontare ciò che osserva avvenire in un determinato luogo della terra. Lo fa attraverso un titolo che richiama un concetto senza alcuna sostanza: Napolista è un aggettivo che non evoca alcun ricordo, non richiama alcuna situazione concreta. È piuttosto un auspicio e, come tutti i termini che vivono di una speranza, non conserva alcun significato reale. Guarda al domani con qualche desiderio. Il motivo, forse, è ...

Napoli - Carlo Ancelotti e Lorenzo Insigne : dopo la lite c'è il compromesso : Finita l' iniziale luna di miele, adesso Carlo Ancelotti deve fronteggiare un primo momento di tensione, il cui esito determinerà il futuro prossimo del Napoli. I risultati delle ultime partite c' entrano fino ad un certo punto, perché il tecnico reggiano - mai così nervoso e corrucciato - si ritrov

Torino-Napoli - per la Gazzetta confermato Elmas in coppia con Zielinski. Torna Insigne : Torna in campo Lorenzo Insigne a Torino, secondo la Gazzetta dello Sport. Ancelotti lo schiererebbe nella sua posizione ideale a sinistra in appoggio alla coppia d’attacco Mertens-Llorente. Difesa obbligata per l’espulsione di Koulibaly a Cagliari, giocheranno Luperto e Manolas centrali con Ghoulam e Di Lorenzo sulle fasce. Ma la vera rivoluzione e nella coppia centrale di centrocampo, dove Ancelotti schiererà per la prima volta ...

Napoli - Insigne verso la tregua : interviene Raiola - giocherà a Torino : Si dice che gli occhi siano lo specchio dell'anima, e quelli di Lorenzo Insigne mercoledì sera alla Luminus Arena di Genk era più loquaci dello specchio delle brame di...

Napoli - scoppia caso-Insigne dopo tribuna Genk : Dalla trasferta di Genk al Napoli resta un punticino in Champions League ma, soprattutto, il caso-Insigne, esploso con il capitano in tribuna in Belgio e che oggi e' al centro delle discussioni di tutti i tifosi azzurri. Un caso che rischia di destabilizzare non poco lo spogliatoio perche' riguarda il rapporto tra il club, l'allenatore e il capitano della squadra, rapporti che sembravano essersi avviati alla pacificazione dopo il chiarimento di ...

Insigne - ovvero il giorno in cui Napoli scoprì che Ancelotti non è buono (ossia fesso) : Napoli-Arsenal Lorenzo Insigne è un caso, è il tema giornalistico. È il capitano del Napoli. E Ancelotti in Champions lo ha mandato in tribuna. “Scelta tecnica, l’ho visto poco brillante in allenamento”. Secco, diretto. È una notizia. A dirla tutta. è una notizia la tribuna; non che non sia nell’undici iniziale. Ma è una notizia. E finisce che il Napoli pareggia 0-0 sul campo del Genk. Ma dire, o pensare, che con Insigne il Napoli ...

Napoli - sfogo del fratello di Insigne : «Neanche le palle di dire la verità» : Ha fatto discutere molto l'esclusione di Lorenzo Insigne dalla partita contro il Genk di ieri sera in Belgio. Il calciatore napoletano è stato mandato in tribuna da Carlo Ancelotti non...

Il Napoli in Belgio non punge - Insigne in tribuna. Ancelotti : "Ecco perché l'ho escluso" : Nella seconda giornata del gruppo E di Champions League, il Napoli non riesce ad andare oltre uno scialbo 0-0 sul campo del Genk, con Dries Mertens partito dalla panchina e Lorenzo Insigne addirittura relegato in tribuna. Proprio quest'ultimo è stato il caso della deludente trasferta belga dei parte

Napoli - Ancelotti non fa drammi : “Poco efficaci e sfortunati. Su Insigne…” : “La scelta di Insigne in tribuna? Niente di particolare, l’ho visto poco brillante nell’allenamento e l’ho voluto tenere fresco per le prossime partite”. Parla così a Sky Sport il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti al termine della sfida di Champions in casa del Genk. “E’ stata una buona partita, abbiamo avuto la possibilità per sbloccarci. Siamo stati poco efficaci e anche sfortunati. Abbiamo ...

Genk-Napoli - Ancelotti sorride a metà : “dovevamo finalizzare meglio. Insigne? L’ho visto poco brillante” : L’allenatore del Napoli ha parlato dopo il pari ottenuto in Belgio, soffermandosi anche sull’esclusione di Insigne Una serata particolare per il Napoli in Belgio, gli azzurri non sfondano e si portano a casa un pareggio contro il Genk che non può soddisfare Ancelotti soprattutto per quanto riguarda la fase di finalizzazione. AFP/LaPresse Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post gara, l’allenatore di Reggiolo ha ...

Champions League - Genk-Napoli 0-0 : la ‘microfobia’ ferma gli azzurri anche in Belgio. E Ancelotti manda Lorenzo Insigne in tribuna : È un Napoli affetto da microfobia? Un elefante che lotta alla pari contro altri colossi ma che va in crisi ad ogni topolino che si trova tra le zampe? Così sembrerebbe se anche il Genk, dopo il Cagliari, il Brescia e a tratti il Lecce, ferma gli azzurri e li spaventa più del Liverpool campione d’Europa. Lo scialbo pareggio a reti inviolate rimediato in Belgio evidenzia che c’è un problema nella squadra di Ancelotti, forse anche più ...

Live Genk-Napoli live 0-0 c'è Milik - fuori Insigne e Mertens : Torna in campo il Napoli contro i belgi del Genk, dopo il roboante ingresso nella competizione di due settimane fa, quando i partenopei, grazie ad una super prestazione di fronte ai...