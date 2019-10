Fonte : eurogamer

(Di sabato 5 ottobre 2019)ha depositato alcuni interessanti brevetti arealtà virtuale, i quali fanno dunque ben sperare gli amanti della VR in attesa della prossima console per il momento nota come Xbox Scarlett.Come possiamo vedere, tali brevetti parlano di un tappetino realizzato per rendere più facile l'orientamento nello spazio proprio mentre gioca in VR. Questo presenterebbe unadi sensori di pressione, un sisdi vibrazione e indicatori che potrebbero essere segnalati dal visore VR per facilitare l'orientamento e l'immersività dell'esperienza di gioco. Gli altri brevetti trattano un pennino e un sensore di movimento per la VR. Possiamo vedere di seguito alcune immagini tratte proprio dai brevetti stessi. Non ci è naturalmente dato sapere se tali progetti vedranno l'effettiva realizzazione e commercializzazione.Leggi altro...

Eurogamer_it : Microsoft brevetta una serie di gadget a tema VR #VR - oOShinobi777Oo : Microsoft brevetta un tappetino perimetrale, un pennino e un controller di movimento per la VR - tech_gamingit : Microsoft brevetta un tappetino perimetrale, un pennino e un controller di movimento per la VR -