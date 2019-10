Galaxy Fold | se lo pieghi troppo spesso si spezza

Lo schermo di Samsung Galaxy Fold resiste a 120.000 piegature in un nuovo test : A distanza di qualche giorno dal video test di SquareTrade, ne arriva un altro molto simile che ha come protagonista sempre il display di Samsung Galaxy Fold L'articolo Lo schermo di Samsung Galaxy Fold resiste a 120.000 piegature in un nuovo test proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Fold 2 non dovrebbe più avere il fastidioso “gap” fra i display : Il prossimo Samsung Galaxy Fold 2 potrebbe vedere l’arrivo di un rinnovato design generale del telefono. Nonostante il Samsung Galaxy Fold sia stato accolto dalla critica con emozioni miste, tutti concordano nel dare merito a Samsung per avere osato tanto e commercializzare il primo vero smartphone pieghevole. Il più grande cruccio de Galaxy Fold è relativo alla chiusura dei due display che, per un questione ingegneristica, lasciano un ...

In attesa del nuovo Samsung Galaxy Fold? Potrebbe arrivare il prossimo 18 ottobre : Dopo un lancio per nulla facile e un ritorno che ne ha leggermente cambiato i connotati (in meglio), ecco che il Samsung Galaxy Fold può finalmente contare su di una distribuzione regolare e senza intoppi. Nonostante siano già presenti interessanti dettagli sul display del nuovo Samsung Galaxy Fold 2, l’attuale generazione non è ancora presente in tutti gli stati europei, compresa l’Italia. Inizia però ad essere sempre più probabile ...

Speranza nel 18 ottobre per il Samsung Galaxy Fold anche in Italia? Nuovi lanci europei : Diciamocelo pure in tutta onestà: il lancio del Samsung Galaxy Fold, lo scorso 18 settembre, in Francia, in Gran Bretagna e Germania ma non in Italia ha profondamente colpito i fan del brand entro i nostri confini. Essere preclusi dalla tecnologia dello smartphone pieghevole in questo momento è da considerarsi una sorta di affronto in un mercato in cui l'azienda vende ancora abbastanza bene, nonostante l'avanzata di Huawei. La notizia odierna è ...

Il display di Samsung Galaxy Fold resiste alle piegature - un po' meno alle cadute : Dal team di SquareTrade arriva un nuovo video che sicuramente in tanti potenziali acquirenti del Samsung Galaxy Fold attendevano con impazienza. Il primo smartphone pieghevole del produttore coreano, infatti, è stato messo alla prova sotto due dei principali aspetti che suscitano preoccupazione in chi ha deciso di investire un'ingente somma per acquistare il device: ci riferiamo alla resistenza del display a migliaia di aperture e chiusure

Nuovi temi esclusivi gratuiti per Samsung Galaxy Fold sono disponibili sul Galaxy Store : Lo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Fold è finalmente disponibile per l'acquisto e offre un'esperienza software analoga ad altri dispositivi Galaxy, incluso il supporto per Nuovi temi esclusivi che ora sono disponibili per il download. Come prevedibile questi temi si applicano sia allo schermo principale da 7,3 pollici che a quello secondario da 4,6 pollici e anche se quelli disponibili in questo momento non sono particolarmente

Un Samsung Galaxy Fold ha riportato danni allo schermo dopo un solo giorno di test : Samsung Galaxy Fold si conferma particolarmente fragile: un'unità di test di ha riportato danni allo schermo dopo poco più di un giorno di utilizzo.

Il nuovo Samsung Galaxy Fold dovrebbe essere più economico ma con meno memoria : Samsung è già al lavoro sul successore di Galaxy Fold, che dovrebbe arrivare ad un prezzo inferiore rispetto all'attuale: per farlo, però, ci saranno alcuni compromessi.

Quanto cosa riparare Samsung Galaxy Fold? "Poco" - se lo si acquista subito : acquistando Samsung Galaxy Fold entro il 31 dicembre 2019 si avrà diritto ad una sostituzione dello schermo a soli 149 dollari.

Galaxy Fold - Samsung suggerisce di usarlo con grande cautela : (Foto: Samsung) Fa già molto discutere il video pubblicato da Samsung sul proprio profilo personale di YouTube a proposito delle precauzioni da adottare con Galaxy Fold. Il senso del filmato è che si debba trattare lo smartphone pieghevole con la massima cautela perché nonostante tutta la riprogettazione rimane un dispositivo molto delicato. Samsung Galaxy Fold era stato presentato lo scorso febbraio qualche giorno prima Huawei Mate X, ma poche ...

Samsung Galaxy Fold non viene trattato coi guanti - e i risultati si vedono (video) : Samsung Galaxy Fold è stato sottoposto al test di resistenza di JerryRigEverything, e, pur essendo sopravvissuto, si è confermato estremamente delicato.