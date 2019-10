Borgonzoni e Salvini | colpo mortale a Pd e M5s | ' Ndrangheta in Emilia | Delrio e

Giuseppe Conte - Salvini e Borgonzoni a caccia della parcella che può incastrarlo sul conflitto d'interessi : Poche ore fa, Dagospia, ha anticipato il testo dell'interrogazione parlamentare presentata dalla Lega, prima firma Lucia Borgonzoni, a Giuseppe Conte. Nel mirino la vera natura dei suoi rapporti con l'avvocato Guido Alpa. Un caso che aveva già lambito il premier un anno fa, quando stava a Palazzo Ch

Lucia Borgonzoni - il suicidio del M5s : per fermare lei e Salvini candidato senza simbolo in Emilia Romagna : Più che una desistenza, una resa. Per fermare Lucia Borgonzoni, candidata di Matteo Salvini e della Lega alla Regione Emilia Romagna, e salvarsi da una debacle sempre più probabile (almeno stando ai sondaggi), il Movimento 5 Stelle starebbe pensando a presentarsi alle prossime regionali nella roccaf

Lucia Borgonzoni sotto assedio? Matteo Salvini la blinda : "Lei la nostra candidata" : Le Regionali sono il banco di prova della crisi di governo. Matteo Salvini sa bene che per vendicarsi sulle mancate elezioni, deve far leva sulle zone dalla storica tradizione di sinistra. Tra queste l'Emilia-Romagna dove per la Lega è candidata Lucia Borgonzoni. Proprio qui però si presenta un prob

Lucia Borgonzoni - leghista per la storia. "Non mi spaventa" : da Pontida all'Emilia rossa - trionfo salviniano : "Dopo quanto si è visto a Roma, è chiaro a tutti che quella era la scelta giusta". Lucia Borgonzoni è la donna leghista più chiacchierata del momento. Star in tv, protagonista in Parlamento (nei giorni della fiducia ha mostrato in aula al Senato la maglietta "parlateci di Bibbiano", scatenando il ca

Fiducia a Conte - Salvini : 'Governo senza dignità' - la Borgonzoni con maglietta su Bibbiano : Dopo aver ricevuto l'ok alla Camera, il nuovo governo giallorosso di Giuseppe Conte chiederà la Fiducia al Senato. Questa mattina, alle ore 10, è iniziato il dibattito e per il tardo pomeriggio è prevista la chiama del voto. La giornata, però, si sta svolgendo tra mille tensioni. La Lega ha accolto il premier con il coro "Traditore, traditore" e l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini, duro, ha attaccato Conte affermando che il suo è un ...

Lucia Borgonzoni e Durigon - il violentissimo messaggio fatto recapitare da Salvini a Conte. "Basta mercimonio" : Non è andato Matteo Salvini, alle consultazioni di Giuseppe Conte a Montecitorio. Scelta più che logica, dopo le violentissime polemiche delle ultime settimane anche sul piano personale. Ma la delegazione della Lega alla Camera si è presentata, con la deputata Lucia Borgonzoni e il senatore Claudio